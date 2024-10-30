Легенда 90-х: в Украине обнаружили Mercedes S600 W140 в новом состоянии (фото)

Mercedes S600 W140 мало эксплуатировался и неплохо сохранился. Роскошный седан оснащен 394-сильным V12 и способен развить 250 км/ч.

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В Украине обнаружили хорошо сохранившийся Mercedes-Benz S-Class 1998 года. За последние 20 лет автомобиль проехал всего 60 000 км. О нем рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который отыскивает капсулы времени.

Он сообщил, что существует легенда, по которой этот Mercedes S-Class W140 был подарен Леонидом Кучмой мэру одного из украинских областных центров. Последние два десятилетия он больше стоял в гараже, чем ездил, поскольку владелец больше пользовался служебными авто.

Mercedes S-Class W140 прекрасно сохранился — его кузов и салон в хорошем состоянии. Интерьер авто отделан кожей и деревом, также есть люк, электропакет, подогрев кресел, парктроник и раздельный климат-контроль.

Этот седан — модель последнего года выпуска, ведь в 1998 году уже начали выпускать новый Mercedes S-Class W220.

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К тому же, это флагманский вариант Mercedes S600 W140. Под его капотом установлен 6,0-литровый 394-сильный V12, который работает в паре с 5-ступенчатой автоматической КПП. Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и развить 250 км/ч.

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