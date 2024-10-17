Капсулы времени из 90-х: в Киеве обнаружили секретную коллекцию культовых немецких авто (видео)

Культовые Mercedes и BMW хорошо сохранились и в основном имеют очень малые пробеги. В коллекции собраны седаны и купе и есть даже бронированный автомобиль.

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В Киеве нашли секретную коллекцию немецких автомобилей. Знаменитые Mercedes-Benz и BMW 90-х годов пылятся на одном из столичных паркингов. Фото и видео с авто опубликовал в соцсетях блогер Roma Urraco.

Автомобили очень хорошо сохранились и преимущественно имеют небольшие пробеги — это так называемые капсулы времени. Все они на украинской регистрации, а некоторые машины сейчас выставили на продажу.

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К примеру, BMW 750i E32 1991 года с двигателем V12 проехал всего 45 тыс. км, а BMW 530i E34 1994 года с V8 — 56 тыс. км. Пробег купе BMW 328i E36 1997 года с пакетом M-Sport составляет 58 тыс. км.

BMW 530i E34 1994 года BMW 328i E36 1997 года Мерседес S320 W140 Mercedes 200E W124 1991 года

Кроме того, в коллекции есть два седана Mercedes S-Class W140, один из которых — бронированный S600 (его пробег — всего 35 тыс. км), а другой — в довольно редкой комплектации S320 с тканевой отделкой салона. Хранится и купе Mercedes S600 W140 1996 года.

Также на паркинге стоит седан Mercedes 200E W124 1991 года с карбюраторным двигателем. А еще на видео видно BMW 7 Series E38 и Mercedes 190.

Между прочим, недавно заброшенную коллекцию ретроавто обнаружили и в Чернигове.

Также Фокус писал, что в Украину привезли уникальные спортивные BMW 2000-х.