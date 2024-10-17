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Авто

Капсулы времени из 90-х: в Киеве обнаружили секретную коллекцию культовых немецких авто (видео)

Mercedes S600 Coupe, Mercedes S-Class W140, Mercedes S600 W140
Фото: Roma Urraco | Купе Mercedes-Benz S600 1996 года

Культовые Mercedes и BMW хорошо сохранились и в основном имеют очень малые пробеги. В коллекции собраны седаны и купе и есть даже бронированный автомобиль.

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В Киеве нашли секретную коллекцию немецких автомобилей. Знаменитые Mercedes-Benz и BMW 90-х годов пылятся на одном из столичных паркингов. Фото и видео с авто опубликовал в соцсетях блогер Roma Urraco.

Автомобили очень хорошо сохранились и преимущественно имеют небольшие пробеги — это так называемые капсулы времени. Все они на украинской регистрации, а некоторые машины сейчас выставили на продажу.

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К примеру, BMW 750i E32 1991 года с двигателем V12 проехал всего 45 тыс. км, а BMW 530i E34 1994 года с V8 — 56 тыс. км. Пробег купе BMW 328i E36 1997 года с пакетом M-Sport составляет 58 тыс. км.

BMW 530i E34 1994 года Fullscreen
BMW 530i E34 1994 года
BMW 328i E36 1997 года Fullscreen
BMW 328i E36 1997 года
Мерседес S320 W140 Fullscreen
Мерседес S320 W140
Mercedes 200E W124 1991 года Fullscreen
Mercedes 200E W124 1991 года
BMW 530i E34 1994 года
BMW 328i E36 1997 года
Мерседес S320 W140
Mercedes 200E W124 1991 года

Кроме того, в коллекции есть два седана Mercedes S-Class W140, один из которых — бронированный S600 (его пробег — всего 35 тыс. км), а другой — в довольно редкой комплектации S320 с тканевой отделкой салона. Хранится и купе Mercedes S600 W140 1996 года.

Также на паркинге стоит седан Mercedes 200E W124 1991 года с карбюраторным двигателем. А еще на видео видно BMW 7 Series E38 и Mercedes 190.

Между прочим, недавно заброшенную коллекцию ретроавто обнаружили и в Чернигове.

Также Фокус писал, что в Украину привезли уникальные спортивные BMW 2000-х.