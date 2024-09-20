Заброшенные раритеты: в Украине обнаружили коллекцию винтажных Mercedes и Cadillac (видео)

В коллекции собраны старинные Mercedes-Benz и Cadillac 60-х и 70-х годов. Некоторые автомобили прекрасно сохранились или прошли реставрацию.

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В Украине нашли "секретную" коллекцию старинных автомобилей. Заброшенные машины пылятся в ангаре в Чернигове. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Мерседес 220SE Фото: скриншот / YouTube

В коллекции собрано девять винтажных автомобилей 60-х и 70-х годов, причем восемь из них Mercedes-Benz. Единственное исключение — полноразмерный седан Cadillac 1962 года длиной более 5 метров, оснащенный 6,4-литровым V8 и автоматической КПП.

В 1962 году выпущено и купе Mercedes 220 SE. Автомобиль отлично сохранился, а его 2,2-литровая 120-сильная шестерка дополнена впрыском топлива от Bosch.

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Кроме того, хранятся роскошный Mercedes S-Class W108 60-х и два интересных Mercedes-Benz W114 70-х годов — купе и удлиненный лимузин. Довольно неплохо сохранились седаны Mercedes 280S W116 и 230 W123, причем у последнего даже есть сервисная книга и оригинальная аптечка.

Лимузин Mercedes-Benz W114 Фото: скриншот / YouTube Cadillac 1962 года Фото: скриншот / YouTube

Состояние большинства автомобилей довольно неплохое, хотя они покрыты слоем пыли и грязи. Часть машин прошли реставрацию, другие — неплохо сохранились. Некоторые авто разобраны, однако их восстановление не завершено.

Кстати, недавно в Украине обнаружили редкий внедорожник-амфибию ЛуАЗ. Авто станет музейным экспонатом.

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