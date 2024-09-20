Харьковские рекордсмены: история уникальных украинских спорткаров ХАДИ (фото)

В Харьковском автодорожном институте в свое время создавали скоростные спорткары. Автомобили оснащали не только бензиновыми, но и электрическими, газотурбинными и даже реактивными двигателями.

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Мало кто знает, что в Украине в свое время создали целое семейство скоростных авто, которые установили не один рекорд скорости. Разработали их в Лаборатории скоростных автомобилей Харьковского автодорожного института (ХАДИ). Фокус расскажет о самых интересных спорткарах из Харькова.

Лаборатория скоростных автомобилей была создана ректором ХАДИ Борисом Решетниковым в 1959 году. Под руководством гонщика-рекордсмена и конструктора Владимира Никитина студенты и преподаватели вуза разрабатывали инновационные скоростные болиды.

Ford Thunderbird в миниатюре

ХАДИ-2 сохранился до наших дней Фото: kharkovgo.com

Первой пробой пера стал ХАДИ-2 1961 года — компактный двухместный родстер с пластиковым кузовом, как у Chevrolet Corvette и дизайном в духе Ford Thundebird. Авто весило всего 500 кг, поэтому 22-сильного двигателя от мотоцикла М-72 хватало, чтобы развивать 100 км/ч. Позже установили мотор от "Москвича-412" на 75 л. с., что подняло максимальную скорость до 150 км/ч. ХАДИ-2 сохранился до нашего времени и иногда участвует в различных мероприятиях в ХАДИ.

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Рекордсмен Гиннесса

Обтекаемый болид ХАДИ-3 достигал всего 67 см в ширину и 50 см в высоту, а его масса составила всего 180 кг. В теории 36-сильный мотоциклетный двигатель должен был бы разогнать харьковский спорткар до 220 км/ч, однако во время рекордного заезда авто попало в аварию. Впрочем, ХАДИ-3 все же попал в Книгу рекордов Гиннесса, но не благодаря скорости, а благодаря своим компактным размерам.

На уровне Ferrari

ХАДИ-5 Фото: Wikipedia

Обтекаемый ХАДИ-5 1966 года весил всего 450 кг. С 3,0-литровым 126-сильным двигателем спорткар развивал скорость до 290 км/ч. Такая же максималка была у спортопрототипа Ferrari 275P тех лет. А спринт на 500 м с места авто проехало за 18,09 с, установив мировой рекорд в своем классе.

С двигателем от вертолета

Дальнейшим развитием ХАДИ-5 стал ХАДИ-7, который также создали в 1966 году. Ему улучшили аэродинамику и установили газотурбинный двигатель ГТД-350 от вертолета Ми-2. Его 400 сил хватило, чтобы разогнать авто массой 800 кг до 320 км/ч — именно такую скорость зафиксировали во время заезда по Чугуевской трассе.

В теории ХАДИ-7 мог достичь и 400 км/ч, однако для нового заезда не удалось найти участок дороги нужной длины. Зато болид демонстрировали на выставках в США, Канаде, Италии и Чехословакии.

Реактивное авто

ХАДИ-9 напоминал ракету Фото: autocentre.ua

ХАДИ-9 1978 года — самое быстрое авто из всех когда-либо созданных в Украине. Он напоминал ракету на колесах и получил реактивный двигатель РД-9БФ от истребителя МИГ-19. Трехколесное авто достигало 11 м в длину и весило 2,5 тонны, а замедлял его тормозной парашют.

В теории ХАДИ-9 был способен развить 1200 км/ч. Для справки: абсолютный мировой рекорд скорости в то время составлял 950 км/ч. На дне высохшего соленого озера Баскунчак авто смогли разогнать до 500 км/ч. Как и в случае с ХАДИ-7 для реактивного авто не нашлось трассы подходящей длины, а за границу его не выпустили.

ХАДИ-9 получил реактивный двигатель Фото: autocentre.ua

Болид ХАДИ-9 демонстрировали на различных выставках и сняли в фильме "Скорость". А потом утилизировали, поскольку соль из Баскунчака вызвала коррозию и его кузов просто сгнил.

Электрический болид

Задолго до появления "Формулы-Е" в Харькове создавали электрические болиды. Клинообразный ХАДИ-21Э 1983 года напоминал авто из "Формулы-1" и не слишком уступал им по характеристикам. Спортивный украинский электромобиль мог развить 250 км/ч, а на дистанции 500 м с места разгонялся до 99 км/ч.

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Украинский драгстер

В 80-х годах специалисты Лаборатории скоростных автомобилей создали целый ряд классических драгстеров — специальных болидов для спринтерских заездов. Самым совершенным из них стал ХАДИ-27 1988 года с доработанным двигателем от ГАЗ-53А. Объем этого V8 вырос до 5 литров, а мощность — до 300 сил. ХАДИ-27 сохранился до наших дней.

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