Харьковская ракета: каким был самый быстрый украинский автомобиль (видео)

Экспериментальный болид ХАДИ-9 оснастили реактивным двигателем от истребителя МиГ-19. Рассчетная скорость авто составила 1200 км/ч.

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Как известно, последние 60 лет абсолютные мировые рекорды скорости устанавливают преимущественно реактивные гоночные автомобили. Однако мало кто знает, что одними из первых такие болиды начали проектировать украинцы – в этом году выполняется 45 лет реактивному ХАДИ-9. Историю авто рассказали на сайте ЛСА ХАДИ.

[ + – ] Болид ХАДИ-9 строили 9 лет Фото: autocentre.ua

В 1969 году лаборатория спортивных автомобилей Харьковского автодорожного института (ЛСА ХАДИ) начала разрабатывать очень необычный сверхскоростной болид. Его оборудовали реактивным двигателем РД-9БФ от истребителя МиГ-19. Конечно, в то время подобный проект был чем-то фантастическим и очень сложным, поэтому работы над автомобилем завершили лишь в 1978 году.

[ + – ] Огромное авто достигало 11 м в длину и весило 2,5 тонны Фото: autocentre.ua

ХАДИ-9 выглядел очень нестандартно, ведь напоминал ракету на колесах или реактивный самолет без крыльев. Он был трехколесным и имел хвостовое оперение. Весил 11-метровый болид 2,5 тонны, а останавливал его тормозной парашют.

[ + – ] Реактивный двигатель позаимствовали у истребителя МиГ-19 Фото: autocentre.ua

По расчетам создателей реактивный автомобиль должен был развить скорость около 1200 км/ч, то есть вполне мог преодолеть звуковой барьер. Достичь максимальной скорости планировали в несколько этапов и поначалу собирались разогнать авто до 700-800 км/ч. Для справки: мировой рекорд скорости в то время составлял 950 км/ч.

[ + – ] На испытаниях авто разогнали до 500 км/ч Фото: autocentre.ua

Испытания ХАДИ-9 проходили на аэродромах Чугуева и Волгограда, а также на дне высохшего соленого озера Баскунчак. Однако больше 500 км/ч развить так и не удалось, поскольку все трассы были слишком короткими и болид попросту не успевал разогнаться.

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Свои настоящие возможности ХАДИ-9 мог бы показать за границей, однако его туда попросту не выпустили. Длительное время автомобиль демонстрировали ВДНХ в Москве и сняли его в фильме "Скорость" (в кино он назывался "Игла 02 SR").

[ + – ] ХАДИ-9 снялся в фильме "Скорость"

До наших дней ХАДИ-9 не дожил. Соль из Баскунчака вызвала коррозию, постепенно уничтожившую кузов уникального болида. Сверхскоростной спорткар пришлось утилизировать. Хотя ХАДИ-9 так и не стал рекордсменом, он все равно остается самым быстрым украинским автомобилем всех времен.

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