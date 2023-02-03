Харківська ракета: яким був найшвидший український автомобіль (відео)

Експериментальний болід ХАДІ-9 оснастили реактивним двигуном від винищувача МіГ-19. Розрахункова швидкість авто склала 1 200 км/год.

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Як відомо, останні 60 років абсолютні світові рекорди швидкості встановлюють переважно реактивні гоночні автомобілі. Однак мало хто знає, що одними з перших такі боліди почали про'ктувати українці — цьогоріч виповнюється 45 років реактивному ХАДІ-9. Історію авто розповіли на сайті ЛСА ХАДІ.

[ + – ] Болід ХАДІ-9 будували 9 років Фото: autocentre.ua

У 1969 році лабораторія спортивних автомобілів Харківського автодорожнього інституту (ЛСА ХАДІ) почала розробляти дуже незвичайний надшвидкісний болід. Його обладнали реактивним двигуном РД-9БФ від винищувача МІГ-19. Звичайно, на той час подібний проєкт був чимось фантастичним і дуже складним, тому роботи над автомобілем завершили лише в 1978 році.

[ + – ] Величезне авто досягало 11 м у довжину та важило 2,5 тонни Фото: autocentre.ua

Хаді-9 виглядав дуже нестандартно, адже нагадував ракету на колесах або реактивний літак без крил. Він був триколісним і мав хвостове оперення. Важив 11-метровий болід 2,5 тонни, а зупиняв його гальмівний парашут.

[ + – ] Реактивний двигун запозичили у винищувача МіГ-19 Фото: autocentre.ua

За розрахунками творців, реактивний автомобіль мав розвинути швидкість майже 1 200 км/год, тобто цілком міг подолати звуковий бар'єр. Досягти максимальної швидкості планували за кілька етапів і спочатку збиралися розігнати авто до 700-800 км/год. Для довідки: світовий рекорд швидкості на той час складав 950 км/год.

[ + – ] На випробуваннях авто розігнали до 500 км/год Фото: autocentre.ua

Випробування ХАДІ-9 проходили на аеродромах Чугуєва та Волгограда, а також на дні висохлого солоного озера Баскунчак. Однак понад 500 км/год розвинути так і не вдалося, оскільки всі траси були надто короткими і болід просто не встигав розігнатися.

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Свої справжні можливості ХАДІ-9 міг би показати за кордоном, проте його туди просто не випустили. Тривалий час автомобіль демонстрували ВДНГ у Москві та зняли його у фільмі "Швидкість" (у кіно він називався "Ігла 02 SR").

[ + – ] ХАДІ-9 знявся у фільмі "Швидкість"

До наших днів ХАДІ-9 не дожив. Сіль із Баскунчака викликала корозію, яка поступово знищила кузов унікального боліда. Надшвидкісний спорткар довелося утилізувати. Хоча ХАДІ-9 так і не став рекордсменом, він все одно залишається найшвидшим українським автомобілем усіх часів.

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