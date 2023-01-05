Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

В Україні продають електроспорткар "Запорожець": він розганяється до сотні за 3,7 с (відео)

електромобіль ЗАЗ, ЗАЗ-966, тюнінг ЗАЗ, електромобіль Запорожець, спорткар ЗАЗ
Фото: OLX | ЗАЗ-966 отримав 240-сильний електромотор

Замість 1,2-літрової бензинової четвірки ЗАЗ-966 отримав 240-сильний електродвигун. Автомобіль важить лише 750 кг, тому дуже швидкий.

Related video

У Кременчуці виставили на продаж унікальний електромобіль ЗАЗ-966 1971 року. Старий "Запорожець" перетворили на справжній спорткар. Оголошення про продаж авто розмістили на сайті OLX.

електромобіль ЗАЗ, ЗАЗ-966, тюнінг ЗАЗ, електромобіль Запорожець, спорткар ЗАЗ Fullscreen
На вигляд електрокар не відрізняється від стандартного "Запорожця"
Фото: OLX

Замість стандартної бензинової четвірки об'ємом 1,2 л ЗАЗ-966 отримав невеликий італійський електродвигун Ansaldo потужністю 240 к.с. Автомобіль полегшили, і він важить лише 750 кг, тому динаміка не гірша, ніж у дорогих спорткупе. Розгін до 100 км/год займає 3,7 с.

електромобіль ЗАЗ, ЗАЗ-966, тюнінг ЗАЗ, електромобіль Запорожець, спорткар ЗАЗ Fullscreen
Розгін до 100 км/год займає 3,7 с
Фото: OLX

Запас ходу електрокара складає 400 км. Тюнінг "Запорожця" також включає повну заміну підвіски та гальм. Передбачено й систему рекуперації гальмівної енергії.

Важливо
В Україні виставили на продаж колекцію яскравих ретро-авто із "Фельдман-Екопарку" (фото)
В Україні виставили на продаж колекцію яскравих ретро-авто із "Фельдман-Екопарку" (фото)

На вигляд це звичайний "Запорожець", і електромобіль видає хіба що сучасна світлодіодна оптика у фарах. У салоні встановлене спортивне сидіння водія.

Унікальний електрокар ЗАЗ-966 оцінили у 25 000 доларів. Пробіг автомобіля з моменту випуску складає 101 000 км, хоча електромотор після встановлення тільки-но пройшов обкатку.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні виявили "Москвич" 1975 року в стані нового авто і з пробігом всього 10 000 км.

Також ми писали, що в Харкові сфотографували дуже рідкісний і дорогий Subaru за 300 000 доларів.