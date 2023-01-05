В Україні продають електроспорткар "Запорожець": він розганяється до сотні за 3,7 с (відео)

Замість 1,2-літрової бензинової четвірки ЗАЗ-966 отримав 240-сильний електродвигун. Автомобіль важить лише 750 кг, тому дуже швидкий.

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У Кременчуці виставили на продаж унікальний електромобіль ЗАЗ-966 1971 року. Старий "Запорожець" перетворили на справжній спорткар. Оголошення про продаж авто розмістили на сайті OLX.

[ + – ] На вигляд електрокар не відрізняється від стандартного "Запорожця" Фото: OLX

Замість стандартної бензинової четвірки об'ємом 1,2 л ЗАЗ-966 отримав невеликий італійський електродвигун Ansaldo потужністю 240 к.с. Автомобіль полегшили, і він важить лише 750 кг, тому динаміка не гірша, ніж у дорогих спорткупе. Розгін до 100 км/год займає 3,7 с.

[ + – ] Розгін до 100 км/год займає 3,7 с Фото: OLX

Запас ходу електрокара складає 400 км. Тюнінг "Запорожця" також включає повну заміну підвіски та гальм. Передбачено й систему рекуперації гальмівної енергії.

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На вигляд це звичайний "Запорожець", і електромобіль видає хіба що сучасна світлодіодна оптика у фарах. У салоні встановлене спортивне сидіння водія.

Унікальний електрокар ЗАЗ-966 оцінили у 25 000 доларів. Пробіг автомобіля з моменту випуску складає 101 000 км, хоча електромотор після встановлення тільки-но пройшов обкатку.

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