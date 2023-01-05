В Украине продают электроспорткар "Запорожец": он разгоняется до сотни за 3,7 с (видео)

Вместо 1,2-литровой бензиновой четверки ЗАЗ-966 получил 240-сильный электромотор. Автомобиль весит всего 750 кг, поэтому очень быстрый.

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В Кременчуге выставили на продажу уникальный электромобиль ЗАЗ-966 1971 года. Старый "Запорожец" превратили в настоящий спорткар. Объявление о продаже авто разместили на сайте OLX.

[ + – ] С виду электрокар не отличается от стандартного "Запорожца" Фото: OLX

Вместо стандартной бензиновой четверки объемом 1,2 л ЗАЗ-966 получил небольшой итальянский электромотор Ansaldo мощностью 240 л. с. Автомобиль облегчили и он весит всего 750 кг, поэтому динамика не хуже, чем у дорогих спорткупе. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с.

[ + – ] Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с Фото: OLX

Запас хода электрокара составляет 400 км. Тюнинг "Запорожца" также включает полную замену подвески и тормозов. Предусмотрена и система рекуперации тормозной энергии.

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С виду это обычный "Запорожец" и электромобиль выдает разве что современная светодиодная оптика в фарах. В салоне установлено спортивное сиденье водителя.

Уникальный электрокар ЗАЗ-966 оценили в 25 000 долларов. Пробег автомобиля с момента выпуска составляет 101 000 км, хотя электромотор после установки только прошел обкатку.

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