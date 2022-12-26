В Украине засветился самый редкий и дорогой Subaru в истории (фото)

Всего выпустили только 400 280-сильных купе Subaru Impreza 22B STI. Стоимость некоторых экземпляров спорткара порой превышает 300 000 долларов.

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В Харькове сняли раритетный Subaru Impreza 22B STI 1998 года. Купе является наиболее ценной коллекционной моделью японского бренда. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

[ + – ] Всего выпущено лишь 400 Subaru Impreza 22B STI и цены на них зашкаливают Фото: Subaru

Как правило, Subaru Impreza STI выпускали в кузове седан, иногда появлялись и универсалы. А вот двухдверная версия является самой редкой – всего выпущено только 400 таких авто.

Купе Subaru Impreza 22B STI выпустили лимитированной партией для допуска к чемпионату мира по ралли WRC – в то время правила требовали наличия серийного аналога у гоночного авто. Сейчас цена Subaru Impreza 22B STI составляет от 150 000 долларов, а экземпляры в хорошем состоянии стоят свыше $300 000.

[ + – ] У купе расширены крылья и установлено антикрыло Фото: Subaru

Как и все Subaru Impreza STI, купе узнается по расширенным крыльям, воздухозаборнику на капоте и большому антикрылу. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

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Аббревиатура 22В указывает на то, что спорткар Subaru оснащен 2,2-литровым двигателем типа "боксер". Оппозитная четверка с турбонаддувом развивает 280 л. с.

[ + – ] В салоне установлены спортивные кресла и руль Фото: Subaru

С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Естественно, купе получило фирменный постоянный полный привод.

Ранее Фокус сообщал, что Subaru Impreza 22B STI вернули в производство — авто выпускают мелкими партиями в Великобритании.

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