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Авто

В Украине засветился самый редкий и дорогой Subaru в истории (фото)

Subaru Impreza 22B STI, Субару Импреза 22В СТИ, Субару Импреза СТИ, Subaru Impreza STI, купе Subaru Impreza
Фото: topgir.com.ua | Subaru Impreza 22B STI — серийная версия раллийной модели

Всего выпустили только 400 280-сильных купе Subaru Impreza 22B STI. Стоимость некоторых экземпляров спорткара порой превышает 300 000 долларов.

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В Харькове сняли раритетный Subaru Impreza 22B STI 1998 года. Купе является наиболее ценной коллекционной моделью японского бренда. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Subaru Impreza 22B STI, Субару Импреза 22В СТИ, Субару Импреза СТИ, Subaru Impreza STI, купе Subaru Impreza Fullscreen
Всего выпущено лишь 400 Subaru Impreza 22B STI и цены на них зашкаливают
Фото: Subaru

Как правило, Subaru Impreza STI выпускали в кузове седан, иногда появлялись и универсалы. А вот двухдверная версия является самой редкой – всего выпущено только 400 таких авто.

Купе Subaru Impreza 22B STI выпустили лимитированной партией для допуска к чемпионату мира по ралли WRC – в то время правила требовали наличия серийного аналога у гоночного авто. Сейчас цена Subaru Impreza 22B STI составляет от 150 000 долларов, а экземпляры в хорошем состоянии стоят свыше $300 000.

Subaru Impreza 22B STI, Субару Импреза 22В СТИ, Субару Импреза СТИ, Subaru Impreza STI, купе Subaru Impreza Fullscreen
У купе расширены крылья и установлено антикрыло
Фото: Subaru

Как и все Subaru Impreza STI, купе узнается по расширенным крыльям, воздухозаборнику на капоте и большому антикрылу. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

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Аббревиатура 22В указывает на то, что спорткар Subaru оснащен 2,2-литровым двигателем типа "боксер". Оппозитная четверка с турбонаддувом развивает 280 л. с.

Subaru Impreza 22B STI, Субару Импреза 22В СТИ, Субару Импреза СТИ, Subaru Impreza STI, купе Subaru Impreza Fullscreen
В салоне установлены спортивные кресла и руль
Фото: Subaru

С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Естественно, купе получило фирменный постоянный полный привод.

Ранее Фокус сообщал, что Subaru Impreza 22B STI вернули в производство — авто выпускают мелкими партиями в Великобритании.

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