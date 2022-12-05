В Украине среди зимы засветился 1000-сильный суперкар Ferrari (фото)

Гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 340 км/ч. Вместе с тем, он способен проехать до 25 км в электрическом режиме.

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В Украине засняли эксклюзивный суперкар Ferrari SF90 Stradale. Автомобиль видели на автовозе в Ровно и Киеве. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Выяснилось, что суперкар Ferrari вернулся в Украину из Европы. Его вывезли в Варшаву вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.

[ + – ] Ferrari SF90 Stradale появился в Украине в начале года

По данным ТопЖыра, владельцем авто является молодой украинский ІТ-бизнесмен Александр Слобоженко. Он решил купить Ferrari SF90 Stradale в начале 2022 года. Примечательно, что до этого он тестировал такой суперкар в Дубае и попал на нем в ДТП.

[ + – ] Суперкар оснащен 1000-сильной гибридной установкой

Конкретно это авто было приобретено в Чехии за 900 000 долларов и принадлежит к особой серии Assetto Fiorano. По сравнению со стандартным купе масса снижена на 30 кг, а также установлены более жесткие амортизаторы и улучшена аэродинамика.

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Гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale является одним из самых мощных и быстрых авто в Украине. Полноприводное купе оснащено 4,0-литровым V8 твин-турбо и тремя электромоторами общей мощностью 1000 л. с.

Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а до 200 км/ч – 7,8 с. Максимальная скорость – 340 км/ч. Вместе с тем, авто может проехать 25 км на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину во время войны привезли сверхскоростной суперкар McLaren.

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