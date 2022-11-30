В Италии полиция конфисковала поддельный суперкар Ferrari и арестовала владельца (видео)

Копию Ferrari F430 создали на базе недорогого кабриолета Toyota MR2. В конструкции авто использованы оригинальные детали суперкара.

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Финансовая полиция итальянского города Асти объявила о завершении операции Cavallino ("жеребец"). В ее рамках была изъята и отправлен на штрафплощадку копия Ferrari F430, а его владельца арестовали. Об этом пишет La Gazetta delo Sport.

[ + – ] Копия суперкара построена на базе Toyota MR2 Фото: Gazzetta Dello Sport

Сообщается, что 26-летнего итальянца обвиняют в нарушении авторских прав и выпуске контрафактной продукции. Он подделал суперкар Ferrari и незаконно использовал на нем зарегистрированные эмблемы итальянского бренда.

[ + – ] В конструкции авто использованы оригинальные детали Ferrari Фото: Gazzetta Dello Sport

Полиция установила, что клон Ferrari F430 построен на базе недорогого спортивного кабриолета Toyota MR2. Впрочем, в его конструкции использованы оригинальные запчасти Ferrari – капот, крылья, крышка багажника, колесные диски и тормозные суппорты.

[ + – ] Владельца автомобиля арестовали Фото: Gazzetta Dello Sport

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По одной версии, итальянец сам построил поддельный суперкар Ferrari, по другой – приобрел готовое авто у его создателя. В любом случае, отвечать перед судом придется ему, даже несмотря на то, что он не собирался продавать авто, а использовал его в своих целях.

Суперкар Ferrari F430 выпускали с 2004 по 2009 годы. Автомобиль оснащен 4,3-литровым V8 мощностью 490 л. с. и способен развить 315 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 4 с. Сейчас купить Ferrari F430 можно по цене от 100 000 до 150 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что Ferrari презентовали 1000-сильный суперкар, который смогут испытать все желающие.