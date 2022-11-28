Представлен новый 1000-сильный суперкар Ferrari: его смогут испытать все желающие (фото)

Новый суперкар Ferrari Vision Gran Turismo оснащен сверхмощной гибридной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 2 с, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч.

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В Монако презентовали новый Ferrari Vision Gran Turismo. Концепт-кар останется в одном-единственном экземпляре, но его можно будет бесплатно протестировать. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ferrari.

[ + – ] Разгон до 100 км/ч занимает менее 2 с Фото: Ferrari

Дело в том, что виртуальная версия суперкара будет доступна в компьютерной игре Gran Turismo 7 на Sony PlayStation. Авто создали к 25-летию серии игр Gran Turismo и оно станет доступным для заказа с 23 декабря. Прототип же выставят в музее Ferrari.

Новый Ferrari Vision Gran Turismo – обтекаемое одноместное купе для гоночного трека. В его основе лежит карбоновый монокок, поэтому масса авто составляет 1250 кг. Обвес и антикрыло призваны обеспечить большую прижимную силу.

[ + – ] Цифровая панель приборов вынесена на руль Фото: Ferrari

В салоне Ferrari Vision Gran Turismo установлен руль в духе болидов "Формулы-1". Прямо на нем находится дисплей цифровой панели приборов.

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Полноприводной суперкар оснащен 3,0-литровым турбированным V6 от Ferrari 296, но его мощность увеличена до 1030 л. с. Кроме того, установлены три электромотора с суммарной отдачей 326 л. с.

[ + – ] Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Ferrari

Новый Ferrari Vision Gran Turismo способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 2 с, а до 200 км/ч – примерно за 5 с. Его максимальная скорость превышает 350 км/ч. Во время компьютерной симуляции на заводском треке Ferrari во Фиорано авто оказалось на 9 секунд быстрее на круге, чем 1000-сильный Ferrari SF90 Stradale.

Ferrari – не единственный авттопроизводитель, создавший модель специально для игры Gran Turismo. Ранее подобные авто спроектировали Porsche, Jaguar, Suzuki и другие компании.

Ранее Фокус сообщал, что Ferrari презентовали самый быстрый суперкар. Сначала появилась гоночная версия, а затем представят серийный вариант.