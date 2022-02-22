Украинец, разбивший редкий Ferrari в Дубае, купил точно такой же суперкар

Ferrari SF90 Stradale — 1000-сильный гибридный суперкар, способный развить 340 км/ч. Вместе с тем, он может передвигаться и в электрическом режиме.

В Украине появился эксклюзивный Ferrari SF90 Stradale. Сверхмощный суперкар обошелся его владельцу почти в миллион долларов. Об этом сообщает сайт ТопЖыр со ссылкой на Instagram-акаунт владельца.

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[ + – ] Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 340 км/ч

Купить Ferrari SF90 Stradale решил молодой украинский миллионер Александр Слобоженко. Примечательно, что совсем недавно он тестировал точно такой же суперкар в Дубае и попал на нем в ДТП.

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Новый Ferrari SF90 Stradale привезли из Чехии, причем автомобиль не простой, а в лимитированном трековом исполнении Assetto Fiorano. Такое купе легче на 30 кг, получило более жесткие амортизаторы и продвинутую аэродинамику, увеличивающую прижимную силу до 395 кг.

[ + – ] Цена суперкара - почти миллион долларов

Характеристики Ferrari SF90 Stradale

Суперкар Ferrari SF90 Stradale — самая мощная модель марки. Автомобиль является гибридом: его 4,0-литровый V8 твин-турбо работает в тандеме с тремя электромоторами. Суммарная отдача составляет 1000 л. с. До 100 км/ч купе разгоняется за 2,5 с, а до 200 км/ч – за 7,8 с. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

[ + – ] Бензиновый 4,0-литровый V8 твин-турбо работает вместе с тремя электромоторами

При этом автомобиль способен проехать до 25 км в электрическом режиме, а средний расход топлива в экономном режиме составляет всего 6,1 л/100 км. SF90 Stradale – один из немногих полноприводных Ferrari, а еще у него в КПП нет традиционной задней передачи: двигаться задним ходом позволяют электромоторы в режиме реверса.

Ранее Фокус рассказывал про первый кроссовер Ferrari. Он уже рассекречен и также будет гибридом.