Первый кроссовер Ferrari рассекречен на фото: он будет сверхмощным гибридом

Ferrari Purosangue — дебютный кроссовер итальянской марки. Разработчики обещают большую мощность и лучшую в классе управляемость.

В интернет впервые попали фото Ferrari Purosangue без камуфляжа. Первый кроссовер бренда засняли в сборочном цеху итальянского предприятия. Премьера модели должна состояться уже в нынешнем году, сообщает сайт Carscoops.

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Новый Ferrari Purosangue выглядит довольно нетипично, по меркам кроссоверов. Автомобиль довольно низкий и с небольшим клиренсом (хотя, скорее всего, он оснащен пневмоподвеской с регулируемым дорожным просветом).

Дизайн Ferrari Purosangue 2022 выполнен в духе суперкара SF90 Stradale. У него выраженный "нос" и тоненькие светодиодные фары. Сзади – типичные для Ferrari четыре фонаря.

[ + – ] Кроссовер предложат в гибридном исполнении Фото: carscoops.com

Характеристики Ferrari Purosangue пока неизвестны. По предварительным данным, кроссовер построен на платформе купе Ferrari Roma.

По предварительным данным, кроссовер Ferrari получит мощные (600-700 л. с.) двигатели V6 и V8 с турбонаддувом, дополненные гибридной установкой. Также не исключается появление топовой версии с V12.

Скорее всего, у модели не будет привычной полноприводной трансмиссии. Задние колеса будет приводить в движение бензиновый двигатель, а передние – электрический мотор.

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Кроме того, разработчики обещают лучшую в классе управляемость. Purosangue переводится с итальянского, как "чистокровный" и модель должна остаться настоящим Ferrari в управлении.

Ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере Maserati Greccale. Его также представят в нынешнем году и он тоже обещает быть мощным.