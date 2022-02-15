Рассекречен новый итальянский конкурент Porsche Macan и Mercedes GLC: у него свыше 500 сил

Maserati Grecale наконец официально представят в марте, а пока появились первые фото кроссовера. Он будет доступен в бензиновых, гибридных и электрических версиях.

Опубликованы официальные фото Maserati Grecale 2022. Спортивный кроссовер практически полностью рассекретили до премьеры, запланированной на 22 марта. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Презентация кроссовера пройдет в марте Фото: Motor1.com

Maserati Grecale позиционируют, как конкурента BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Porsche Macan. Модель должна была появиться еще в прошлом году, но из-за коронавируса и дефицита микрочипов ее презентацию несколько раз откладывали, как и премьеру еще одного итальянского кроссовера – Alfa Romeo Tonale.

Новый Maserati Grecale засняли практически без камуфляжа, что дает возможность разглядеть его дизайн. Внешне кроссовер схож со старшим братом Maserati Levante – у него длинный капот, покатая крыша и фирменная "пасть" решетки радиатора.

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Известно, что кроссовер Maserati будет построен на платформе Alfa Romeo Stelvio и очевидно получит его двигатели. Речь идет о 2,0-литровой бензиновой турбочетверке мощностью 280 л. с. и 2,9-литровом 510-сильном V6 твин-турбо производства Ferrari.

[ + – ] Топовая версия получит 510-сильный турбомотор Фото: Motor1.com

Также ожидается 330-сильный гибрид Maserati Grecale, а в 2023 году должна появиться и электрическая версия кроссовера.

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