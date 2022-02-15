Рассекречен новый итальянский конкурент Porsche Macan и Mercedes GLC: у него свыше 500 сил
Maserati Grecale наконец официально представят в марте, а пока появились первые фото кроссовера. Он будет доступен в бензиновых, гибридных и электрических версиях.
Опубликованы официальные фото Maserati Grecale 2022. Спортивный кроссовер практически полностью рассекретили до премьеры, запланированной на 22 марта. Об этом сообщает сайт Motor1.
Maserati Grecale позиционируют, как конкурента BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Porsche Macan. Модель должна была появиться еще в прошлом году, но из-за коронавируса и дефицита микрочипов ее презентацию несколько раз откладывали, как и премьеру еще одного итальянского кроссовера – Alfa Romeo Tonale.
Новый Maserati Grecale засняли практически без камуфляжа, что дает возможность разглядеть его дизайн. Внешне кроссовер схож со старшим братом Maserati Levante – у него длинный капот, покатая крыша и фирменная "пасть" решетки радиатора.Важно
Известно, что кроссовер Maserati будет построен на платформе Alfa Romeo Stelvio и очевидно получит его двигатели. Речь идет о 2,0-литровой бензиновой турбочетверке мощностью 280 л. с. и 2,9-литровом 510-сильном V6 твин-турбо производства Ferrari.
Также ожидается 330-сильный гибрид Maserati Grecale, а в 2023 году должна появиться и электрическая версия кроссовера.
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