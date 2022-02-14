Первые фото и видео недорогого семейного кроссовера Jeep: у него 7 мест и мощный дизель

Jeep Meridian — семиместный кроссовер по цене менее $35 тысяч. Сейчас авто проходит испытания.

Новый Jeep Meridian частично рассекречен. Недорогой семиместный кроссовер поступит в производство в нынешнем году. Фото и видео модели появились на официальной странице индийского представительства Jeep в Twitter.

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Именно в Индии наладят выпуск Jeep Meridian 2022. Известно, что базовая версия модели будет стоить менее 35 тыс. долларов. В рамках испытаний автомобиль проехал 3250 км через всю Индию из Кашмира в Канниякумари.

[ + – ] Кроссовер удлинили на 35 см Фото: Stellantis

По сути, Meridian – удлиненная семиместная версия кроссовера Jeep Compass (изначально ходили слухи, что его назовут Grand Compass). Несмотря на камуфляж, видно, что автомобиль мало чем отличается от пятиместного собрата по дизайну, но крупнее его примерно на 35 см.

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Размеры Jeep Meridian 2022:

Длина – 4770 мм

Ширина – 1875 мм

Высота – 1641 мм

Колесная база – 2795 мм

[ + – ] Видео: Jeep Meridian поначалу оснастят 2,0-литровым 200-сильным турбодизелем

В салоне руль, виртуальная панель приборов и большой 10,1-дюймовый сенсорный дисплей знакомы по обновленному Jeep Compass 2022. Объем багажника в семиместной конфигурации составит 233 л, а в пятиместной – 660 л.

Новый Jeep Meridian 2022 дебютирует с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 200 л. с., а позже линейку расширит 1,3-литровый 185-сильный бензиновый турбомотор. Все версии получат 9-ступенчатую автоматическую КПП, а привод может быть передним или полным.

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