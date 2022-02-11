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Украинец сам построил впечатляющий вездеход (видео)

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Самодельный украинский вездеход, украинский вездеход, вездеход Triton, болотоход Triton, самодельный автомобиль
В основе Triton - рама от ГАЗ-66

Постройка экстремального авто заняла 9 месяцев. Теперь Triton планируют зарегистрировать, чтобы допустить его к дорогам общего пользования.

Механик-самоучка Анатолий Павлович из Ровенской области своими руками создал внушительный болотоход. Транспортное средство назвали Triton, сообщает Час Дій.

Мастер рассказал, что давно хотел создать аппарат для болот Полесья. Строить Triton он начал 9 месяцев назад и все работы выполнил сам. Сейчас вездеход уже проходит испытания.

Самодельный украинский вездеход, украинский вездеход, вездеход Triton, болотоход Triton, самодельный автомобиль
Постройка болотохода заняла 9 месяцев

Часть деталей для Triton были позаимствованы у грузового ГАЗ-66 – он стал донором рамы, части кабины, раздаточной коробки и лебедки. Дизельный двигатель объемом 2,5 л и КПП взяли у Mercedes-Benz.

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В Triton огромные колеса, немалый клиренс и стальные бамперы. Кузов прикрыт кунгом.

Болотоход демонстрирует впечатляющую проходимость. Он уверенно пробирается через грязь и форсирует водные преграды.

Вездеход оснащен дизельным двигателем Mercedes-Benz

Пока украинский вездеход может ездить только по лесам и болотам, ведь он поставлен на учет. Впрочем его создатель планирует зарегистрировать свое детище в сервисном центре МВД и получить номера – тогда Triton сможет ездить по дорогам общего пользования.

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