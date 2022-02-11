Украинец сам построил впечатляющий вездеход (видео)

Постройка экстремального авто заняла 9 месяцев. Теперь Triton планируют зарегистрировать, чтобы допустить его к дорогам общего пользования.

Механик-самоучка Анатолий Павлович из Ровенской области своими руками создал внушительный болотоход. Транспортное средство назвали Triton, сообщает Час Дій.

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Мастер рассказал, что давно хотел создать аппарат для болот Полесья. Строить Triton он начал 9 месяцев назад и все работы выполнил сам. Сейчас вездеход уже проходит испытания.

[ + – ] Постройка болотохода заняла 9 месяцев

Часть деталей для Triton были позаимствованы у грузового ГАЗ-66 – он стал донором рамы, части кабины, раздаточной коробки и лебедки. Дизельный двигатель объемом 2,5 л и КПП взяли у Mercedes-Benz.

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В Triton огромные колеса, немалый клиренс и стальные бамперы. Кузов прикрыт кунгом.

Болотоход демонстрирует впечатляющую проходимость. Он уверенно пробирается через грязь и форсирует водные преграды.

[ + – ] Вездеход оснащен дизельным двигателем Mercedes-Benz

Пока украинский вездеход может ездить только по лесам и болотам, ведь он поставлен на учет. Впрочем его создатель планирует зарегистрировать свое детище в сервисном центре МВД и получить номера – тогда Triton сможет ездить по дорогам общего пользования.

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