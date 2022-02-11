Українець сам побудував вражаючий всюдихід (відео)

Будівництво екстремального авто зайняло 9 місяців. Тепер Triton планують зареєструвати, щоб допустити його до доріг загального користування.

Механік-самоук Анатолій Павлович із Рівненської області своїми руками створив дивовижний болотохід. Транспортний засіб назвали Triton, повідомляє Година Дій.

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Майстер розповів, що давно хотів створити апарат для боліт Полісся. Будувати Triton він почав 9 місяців тому, і всі роботи виконав сам. Наразі всюдихід уже проходить випробування.

[ + – ] Будівництво болотоходу зайняло 9 місяців

Частину деталей для Triton запозичили у вантажного ГАЗ-66 – він став донором рами, частини кабіни, роздавальної коробки та лебідки. Дизельний двигун об'ємом 2,5 л та КПП взяли у Mercedes-Benz.

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У Triton величезні колеса, чималий кліренс та сталеві бампери. Кузов прикритий кунгом.

Болотохід демонструє прохідність, яка вражає. Він впевнено пробирається через бруд та форсує водні перепони.

[ + – ] Всюдихід оснащений дизельним двигуном Mercedes-Benz

Поки що український всюдихід може їздити тільки лісами та болотами, адже його поставили на облік. Втім, його творець планує зареєструвати своє дітище в сервісному центрі МВС і отримати номери — тоді Triton зможе їздити дорогами загального користування.

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