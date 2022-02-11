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Українець сам побудував вражаючий всюдихід (відео)

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Саморобний український усюдихід, український усюдихід, усюдихід Triton, болотохід Triton, саморобний автомобіль
В основі Triton – рама від ГАЗ-66

Будівництво екстремального авто зайняло 9 місяців. Тепер Triton планують зареєструвати, щоб допустити його до доріг загального користування.

Механік-самоук Анатолій Павлович із Рівненської області своїми руками створив дивовижний болотохід. Транспортний засіб назвали Triton, повідомляє Година Дій.

Майстер розповів, що давно хотів створити апарат для боліт Полісся. Будувати Triton він почав 9 місяців тому, і всі роботи виконав сам. Наразі всюдихід уже проходить випробування.

Саморобний український усюдихід, український усюдихід, усюдихід Triton, болотохід Triton, саморобний автомобіль
Будівництво болотоходу зайняло 9 місяців

Частину деталей для Triton запозичили у вантажного ГАЗ-66 – він став донором рами, частини кабіни, роздавальної коробки та лебідки. Дизельний двигун об'ємом 2,5 л та КПП взяли у Mercedes-Benz.

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Український всюдихід переміг заряджений Гелендваген в оригінальному змаганні (відео)

У Triton величезні колеса, чималий кліренс та сталеві бампери. Кузов прикритий кунгом.

Болотохід демонструє прохідність, яка вражає. Він впевнено пробирається через бруд та форсує водні перепони.

Всюдихід оснащений дизельним двигуном Mercedes-Benz

Поки що український всюдихід може їздити тільки лісами та болотами, адже його поставили на облік. Втім, його творець планує зареєструвати своє дітище в сервісному центрі МВС і отримати номери — тоді Triton зможе їздити дорогами загального користування.

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