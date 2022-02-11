Українець сам побудував вражаючий всюдихід (відео)
Будівництво екстремального авто зайняло 9 місяців. Тепер Triton планують зареєструвати, щоб допустити його до доріг загального користування.
Механік-самоук Анатолій Павлович із Рівненської області своїми руками створив дивовижний болотохід. Транспортний засіб назвали Triton, повідомляє Година Дій.
Майстер розповів, що давно хотів створити апарат для боліт Полісся. Будувати Triton він почав 9 місяців тому, і всі роботи виконав сам. Наразі всюдихід уже проходить випробування.
Частину деталей для Triton запозичили у вантажного ГАЗ-66 – він став донором рами, частини кабіни, роздавальної коробки та лебідки. Дизельний двигун об'ємом 2,5 л та КПП взяли у Mercedes-Benz.Важливо
У Triton величезні колеса, чималий кліренс та сталеві бампери. Кузов прикритий кунгом.
Болотохід демонструє прохідність, яка вражає. Він впевнено пробирається через бруд та форсує водні перепони.
Поки що український всюдихід може їздити тільки лісами та болотами, адже його поставили на облік. Втім, його творець планує зареєструвати своє дітище в сервісному центрі МВС і отримати номери — тоді Triton зможе їздити дорогами загального користування.
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