Українці схрестили позашляховик Mitsubishi та танк (відео)

Mitsubishi Pajero Sport не розмитнений, але навряд чи це проблема, адже його не експлуатуватимуть на дорогах загального користування.

У Харкові з'явився нестандартний Mitsubishi Pajero Sport. Позашляховик перетворили на справжній всюдихід і вирішили продавати. Оголошення про продаж виставлили на сайті Auto.ria.

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[ + – ] Позашляховик може розвертатися на місці Фото: auto.ria.com

За незвичайний транспортний засіб просять 15 тисяч доларів. В його основі лежить старий нерозмитнений Mitsubishi Pajero Sport 2003 року на польських номерах. В принципі, розмитнення позашляховику особливо і не потрібне, адже їздити він буде далеко від доріг загального користування.

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Mitsubishi Pajero Sport поставили на гусеничне шасі, так що вийшло така собі спорідненість трактора або танка. Це суттєво покращило прохідність у бруді або на снігу. До того ж тепер автомобіль може розвертатися на місці.

[ + – ] Салон залишився без змін Фото: auto.ria.com

Салон Mitsubishi Pajero Sport залишився без змін. Стандартними залишились і 2,5-літровий турбодизель потужністю 136 л с., та 5-ступінчаста механічна КПП.

[ + – ] Незвичайний транспортний засіб виставили на продаж

Комплектація Mitsubishi Pajero Sport включає шкіряне оздоблення салону, клімат-контроль, люк, електропакет та підігрів дзеркал, є і фаркоп для буксирування причепа. Заявлений пробіг автомобіля – 160 тис. км.

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