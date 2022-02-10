Украинцы скрестили внедорожник Mitsubishi и танк (видео)

Mitsubishi Pajero Sport не растаможен, но вряд ли это проблема, ведь его не будут эксплуатировать на дорогах общего пользования.

В Харькове появился очень нестандартный Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник превратили в настоящий вездеход и решили продавать. Объявление о продаже выставили на сайте Auto.ria.

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[ + – ] Внедорожник может разворачиваться на месте Фото: auto.ria.com

За необычное транспортное средство просят 15 тыс. долларов. В его основе лежит старый нерастаможенный Mitsubishi Pajero Sport 2003 года на польских номерах. В принципе, растаможка внедорожнику особо и не нужна, ведь ездить он будет вдали от дорог общего пользования.

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Mitsubishi Pajero Sport поставили на гусеничное шасси, так что получилось некое подобие трактора или танка. Это существенно улучшило проходимость в грязи или на снегу. К тому же, теперь автомобиль может разворачиваться на месте.

[ + – ] Салон остался без изменений Фото: auto.ria.com

Салон Mitsubishi Pajero Sport остался без изменений. Стандартными остались и 2,5-литровый турбодизель мощностью 136 л. с., и 5-ступенчатая механическая КПП.

[ + – ] Необычное транспортное средство выставили на продажу

Комплектация Mitsubishi Pajero Sport включает кожаную отделку салона, климат-контроль, люк, электропакет и подогрев зеркал, есть и фаркоп для буксировки прицепа. Заявленный пробег автомобиля – 160 тыс. км.

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