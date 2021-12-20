Украинцы превратили старый Запорожец в эффектный внедорожник (видео)
Тюнинг ЗАЗ-968М обошелся в 1000 долларов и занял несколько месяцев. Авто радикально переделали.
В Харькове появился очень нестандартный Запорожец. Старенький ЗАЗ-968М превратили в настоящего внедорожного монстра. Об этом идет речь в сюжете ICTV.
Необычный тюнинг Запорожца выполнили харьковчане Антон и Андрей. Им удалось купить ЗАЗ-968М всего за 500 долларов, причем в хорошем состоянии – с пробегом 20 тыс. км и без ржавчины на кузове.Важно
Переделка Запорожца во внедорожник заняла несколько месяцев и стоила еще $1000. Создатели называют свой автомобиль Lego для взрослых.
Тюнинг ЗАЗ-968М получился весьма радикальным. Так, мотор теперь спереди: 2,4-литровая бензиновая четверка от "Газели" развивает 150 л. с. Появился и полный привод с понижающей передачей. Запорожцу существенно увеличили клиренс и установили 33-дюймовые внедорожные шины.
Автомобилю нельзя передвигаться по городу, поэтому на выходных его вывозят на бездорожье и устраивают там покатушки. Проходимость ЗАЗ-968М впечатляет – он не боится грязи и водных преград. Но за это приходится расплачиваться большим (около 30 л/100 км) расходом топлива.
Ранее Фокус рассказывал о лимузине Запорожец. Построили его в Кировоградской области из трех "горбатых" ЗАЗ-965.