Украинцы превратили старый Запорожец в эффектный внедорожник (видео)

Тюнинг ЗАЗ-968М обошелся в 1000 долларов и занял несколько месяцев. Авто радикально переделали.

В Харькове появился очень нестандартный Запорожец. Старенький ЗАЗ-968М превратили в настоящего внедорожного монстра. Об этом идет речь в сюжете ICTV.

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[ + – ] ЗАЗ-968М получил полный привод с понижающей передачей Фото: Кадр видео из YouTube-канала Факти ICTV

Необычный тюнинг Запорожца выполнили харьковчане Антон и Андрей. Им удалось купить ЗАЗ-968М всего за 500 долларов, причем в хорошем состоянии – с пробегом 20 тыс. км и без ржавчины на кузове.

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Переделка Запорожца во внедорожник заняла несколько месяцев и стоила еще $1000. Создатели называют свой автомобиль Lego для взрослых.

[ + – ] Мотор у Запорожца теперь расположен спереди

Тюнинг ЗАЗ-968М получился весьма радикальным. Так, мотор теперь спереди: 2,4-литровая бензиновая четверка от "Газели" развивает 150 л. с. Появился и полный привод с понижающей передачей. Запорожцу существенно увеличили клиренс и установили 33-дюймовые внедорожные шины.

[ + – ] Проходимость внедорожного ЗАЗ-968М впечатляет

Автомобилю нельзя передвигаться по городу, поэтому на выходных его вывозят на бездорожье и устраивают там покатушки. Проходимость ЗАЗ-968М впечатляет – он не боится грязи и водных преград. Но за это приходится расплачиваться большим (около 30 л/100 км) расходом топлива.

Ранее Фокус рассказывал о лимузине Запорожец. Построили его в Кировоградской области из трех "горбатых" ЗАЗ-965.