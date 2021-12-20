Українці перетворили старий Запорожець на ефектний позашляховик (відео)

Тюнінг ЗАЗ-968М коштував 1000 доларів і зайняв кілька місяців. Автомобіль радикально переробили.

У Харкові з’явився дуже нестандартний Запорожець. Старенький ЗАЗ-968М перетворили на справжнього позашляхового монстра. Про це йдеться в сюжеті ICTV.

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[ + – ] ЗАЗ-968М отримав повний привід з понижувальною передачею Фото: Кадр відео з YouTube-каналу Факти ICTV

Незвичайний тюнінг Запорожця виконали харків'яни Антон та Андрій. Їм вдалося придбати ЗАЗ-968М лише за 500 доларів, причому в хорошому стані – з пробігом 20 тис. км і без іржі на кузові.

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Переробка Запорожця на позашляховик зайняла кілька місяців і коштувала ще $1000. Автори називають свій автомобіль Lego для дорослих.

[ + – ] Мотор у Запорожця тепер розташований спереду

Тюнінг ЗАЗ-968М вийшов дуже радикальним. Так, двигун тепер спереду: 2,4-літрова бензинова четвірка від "Газелі" розвиває 150 к. с. З'явився і повний привід із знижувальною передачею. Запорожцю суттєво збільшили кліренс та встановили 33-дюймові позашляхові шини.

[ + – ] Прохідність позашляхового ЗАЗ-968М вражає

Автомобілю не можна пересуватися містом, тому на вихідних його вивозять на бездоріжжя та влаштовують там "покотушки". Прохідність ЗАЗ-968М вражає — він не боїться бруду та водних перешкод. Але за це доводиться розплачуватися великою (близько 30 л/100 км ) витратою палива.

Раніше Фокус розповідав про лімузин Запорожець. Збудували його на Кіровоградщині з трьох "горбатих" ЗАЗ-965.