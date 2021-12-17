Як карають власників "євроблях" після завершення періоду пільгового розмитнення

Поліція почала виписувати штрафи за перевищення термінів транзиту та тимчасового ввезення на єврономерах

Після завершення розмитнення за льгоним тарифом поліція винесла 170 постанов про штрафи власникам нерозмитнених авто. Про це повідомляє агентство "Українські новини".

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Зокрема, з 11 листопада до 13 грудня 2021 року Національна поліція оформила 159 постанов про порушення ч. 8 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Вона застосовується в таких випадках:

порушено терміни тимчасового ввезення авто та/або переміщення у митному режимі транзиту;

транспортний засіб використовується з метою підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні;

транспортний засіб передано у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщала в митний режим транзиту.

[ + – ] Поліція виписує штрафи в розмірі 8500 – 17 000 гривень Фото: Національна поліція

Санкцією є штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів (8500 гривень). Крім того, винесено 11 постанов про порушення ч. 9 ст. 121 КУпАП (вказані вище дії, скоєні повторно). У цьому випадку штраф власникам євроблях удвічі більший (17 000 гривень) і водієві загрожує позбавлення прав на рік та платне вилучення транспортного засобу.

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Нагадаємо, з пільгового періоду розмитнення авто на єврономерах діяв з 15 травня по 10 листопада. За цей час українські номери отримали 85 тис. "євроблях". Власникам нерозмитнених авто тепер може загрожувати штраф у розмірі до 170 тис. гривень. Втім, українці вже вигадали спосіб уникнути його.

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