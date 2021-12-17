Автопарк Нацполіції поповнили десятки нових машин: які авто придбали

Поліцейські автомобілі було закуплено на тендерах, а також передано МВС міжнародними партнерами України.

Національна поліція поповнила автопарк новими машинами. Автомобілі отримали підрозділи в Києві та регіонах. Про це повідомляє пресцентр МВС.

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[ + – ] У Києві поліцейським передали кросовери Suzuki SX4 Фото: Національна поліція

Зокрема, в Києві Національній поліції передали 21 службовий автомобіль. На тендерах закупили такі моделі:

Citroen C-Elysee;

Citroen Jumpy;

Peugeot 301;

Renault Duster;

Suzuki SX4.

Авто вже виїхали на службу. Більшість із них передали слідчим та оперативникам для виїздів, а також спецпідрозділам.

[ + – ] Поліція Донецької області отримала Nissan Patrol Фото: Національна поліція

"Отримані автомобілі відповідають усім європейським стандартам. Завдяки збільшенню автопарку поліцейські швидше та якісніше зможуть реагувати на повідомлення про правопорушення, протидіяти вуличній злочинності. Це дозволить наблизити поліцію до населення та ефективно гарантувати безпеку мешканців усіх районів Києва", — заявив начальник поліції Києва Іван Виговський.

Також у Маріуполі підрозділам кримінальної поліції Донецької області й оперативникам карного розшуку передали 20 позашляховиків Nissan Patrol. Вручив автомобілі голова регіонального представництва Консультативної місії ЄС Мартін Кулішек, адже саме європейські партнери надали авто.

[ + – ] Євросоюз купив 10 мобільних криміналістичних лабораторій Фото: Національна поліція

Крім того, міжнародні партнери передали Нацполіції пересувні криміналістичні лабораторії на базі Renault Trafic. Десять таких автомобілів придбали в межах комплексу заходів щодо підтримки України Євросоюзом.

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Сучасні лабораторії допоможуть швидше збирати докази на місці злочину. Передадуть їх криміналістам Вінницької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Хмельницької та Чернівецької областей. Один автомобіль залишиться в Головному слідчому управлінні Нацполіції.

Раніше Фокус розповідав, що Нацполіція пропонує повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. Їх скасували в 2020 році. І про те, що у Києві на кількох маршрутах замість маршруток з'являться сучасні автобуси MAN. Їх привіз до столиці один із приватних перевізників.