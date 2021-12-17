Автопарк Нацполиции пополнили десятки новых машин: какие авто приобрели
Полицейские автомобили были закуплены на тендерах, а также переданы МВД международными партнерами Украины.
Национальная полиция пополнила свой автопарк новыми машинами. Автомобили получили подразделения в Киеве и регионах. Об этом сообщает пресс-центр МВД.
В частности, в Киеве Национальной полиции передали 21 служебный автомобиль. На тендерах закупили такие модели:
- Citroen C-Elysee
- Citroen Jumpy
- Peugeot 301
- Renault Duster
- Suzuki SX4
Автомобили уже выехали на службу. Большинство из них передали следователям и оперативникам для выездов, а также спецподразделениям.
"Полученные автомобили отвечают всем европейским стандартам. Благодаря увеличению автопарка полицейские быстрее и качественнее смогут реагировать на сообщения о правонарушениях, противодействовать уличной преступности. Это позволит приблизить полицию к населению и эффективно обеспечивать безопасность жителей всех районов Киева", — заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.
Также в Мариуполе подразделениям криминальной полиции Донецкой области и оперативникам уголовного розыска передали 20 внедорожников Nissan Patrol. Вручил автомобили глава регионального представительства Консультативной миссии ЕС Мартин Кулишек, ведь именно европейские партнеры предоставили авто.
Кроме того, международные партнеры передали Нацполиции передвижные криминалистические лаборатории на базе Renault Trafic. Десять таких автомобилей приобрели в рамках комплекса мер по поддержке Украины Евросоюзом.Важно
Современные лаборатории помогут быстрее собирать доказательства на месте преступления. Передадут их криминалистам Винницкой, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Один автомобиль останется в Главном следственном управлении Нацполиции.
Ранее Фокус рассказывал, что Нацполиция предлагает вернуть штрафные баллы за нарушения ПДД. Их отменили в 2020 году. И о том, что в Киеве на нескольких маршрутах вместо маршруток появятся современные автобусы MAN. Их привез в столицу один из частных перевозчиков.