Автопарк Нацполиции пополнили десятки новых машин: какие авто приобрели

Полицейские автомобили были закуплены на тендерах, а также переданы МВД международными партнерами Украины.

Национальная полиция пополнила свой автопарк новыми машинами. Автомобили получили подразделения в Киеве и регионах. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

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[ + – ] В Киеве полицейским передали кроссоверы Suzuki SX4 Фото: Национальная полиция

В частности, в Киеве Национальной полиции передали 21 служебный автомобиль. На тендерах закупили такие модели:

Citroen C-Elysee

Citroen Jumpy

Peugeot 301

Renault Duster

Suzuki SX4

Автомобили уже выехали на службу. Большинство из них передали следователям и оперативникам для выездов, а также спецподразделениям.

[ + – ] Полиция Донецкой области получила Nissan Patrol Фото: Национальная полиция

"Полученные автомобили отвечают всем европейским стандартам. Благодаря увеличению автопарка полицейские быстрее и качественнее смогут реагировать на сообщения о правонарушениях, противодействовать уличной преступности. Это позволит приблизить полицию к населению и эффективно обеспечивать безопасность жителей всех районов Киева", — заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.

Также в Мариуполе подразделениям криминальной полиции Донецкой области и оперативникам уголовного розыска передали 20 внедорожников Nissan Patrol. Вручил автомобили глава регионального представительства Консультативной миссии ЕС Мартин Кулишек, ведь именно европейские партнеры предоставили авто.

[ + – ] Евросоюз закупил 10 мобильных криминалистических лабораторий Фото: Национальная полиция

Кроме того, международные партнеры передали Нацполиции передвижные криминалистические лаборатории на базе Renault Trafic. Десять таких автомобилей приобрели в рамках комплекса мер по поддержке Украины Евросоюзом.

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Современные лаборатории помогут быстрее собирать доказательства на месте преступления. Передадут их криминалистам Винницкой, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Один автомобиль останется в Главном следственном управлении Нацполиции.

Ранее Фокус рассказывал, что Нацполиция предлагает вернуть штрафные баллы за нарушения ПДД. Их отменили в 2020 году. И о том, что в Киеве на нескольких маршрутах вместо маршруток появятся современные автобусы MAN. Их привез в столицу один из частных перевозчиков.