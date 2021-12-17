Citroen, Opel и Peugeot начали производство фургонов с очень нестандартным ГБО

Citroen, Opel и Peugeot разгоняются до 130 км/ч и обладают запасом хода в 350 км. Их грузоподъемность – 1 тонна.

Концерн Stellantis запустил в производство коммерческие модели, работающие на водороде. Такие версии появились у фургонов Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert. Об этом сообщает официальный сайт концерна.

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Citroen e-Jumpy Hydrogen, Opel Vivaro-e Hydrogen и Peugeot e-Expert Hydrogen оснащены тем же 136-сильным электромотором, что и чисто электрические версии. Однако аккумуляторная батарея у них значительно меньше – емкостью 10,5 кВт∙ч. Освободившееся место заняли топливные ячейки и баллоны, рассчитанные на 4,4 кг водорода.

[ + – ] Citroen e-Jumpy Hydrogen Фото: Stellantis

В топливных ячейках происходит реакция водорода, при которой выделяется электроэнергия, питающая мотор. Фургоны Citroen, Opel и Peugeot разгоняются до 130 км/ч, а запаса топлива хватает, чтобы проехать 350 км.

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Новая силовая установка не повлияла на вместительность фургонов. Они доступны в версиях длиной 4959 и 5306 мм с объемом грузового отсека до 6,1 куб. м. Грузоподъемность составляет 1000 кг.

[ + – ] Объем грузового отсека фургонов - до 6,1 куб. м Фото: Stellantis

В развитие водородных технологий концерн Stellantis уже инвестировал около 60 млрд. евро. Эти средства пойдут не только в разработку моделей с топливными ячейками, но и в создание сети водородных заправочных станций для них.

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