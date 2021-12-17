Citroen, Opel і Peugeot розпочали виробництво фургонів із дуже нестандартним ГБО

Citroen, Opel і Peugeot розганяються до 130 км/год і мають запас ходу в 350 км. Їхня вантажопідйомність – 1 тонна.

Концерн Stellantis запустив у виробництво комерційні моделі, що працюють на водні. Такі версії з'явилися у фургонів Citroen Jumpy, Opel Vivaro та Peugeot Expert. Про це повідомляє офіційний сайт концерну.

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Citroen e-Jumpy Hydrogen, Opel Vivaro-e Hydrogen і Peugeot e-Expert Hydrogen оснащені тим же 136-сильним електромотором, що й суто електричні версії. Однак акумуляторна батарея в них значно менша – ємністю 10,5 кВт∙год. Звільнене місце зайняли паливні осередки та балони, розраховані на 4,4 кг водню.

[ + – ] Citroen e-Jumpy Hydrogen Фото: Stellantis

У паливних осередках відбувається реакція водню, за якої виділяється електроенергія, що живить мотор. Фургони Citroen, Opel і Peugeot розганяються до 130 км/год, а запасу палива вистачає, щоб проїхати 350 км/год.

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Нова силова установка не вплинула на місткість фургонів. Вони доступні у версіях завдовжки 4959 і 5306 мм із об'ємом вантажного відсіку до 6,1 куб. м. Вантажопідйомність складає 1000 кг.

[ + – ] Об'єм вантажного відсіку фургонів – до 6,1 куб. м Фото: Stellantis

У розвиток водневих технологій концерн Stellantis інвестував близько 60 млрд євро. Ці кошти підуть не тільки в розробку моделей із паливними осередками, а й у створення мережі водневих заправних станцій для них.

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