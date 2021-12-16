Citroen представили найменший у світі кросовер: він електричний і двомісний

Citroen My Ami Buggy може стати серійним. Він розвиває 45 км/год та може проїхати 70 км без підзарядки.

Citroen показали дуже нестандартний концепт-кар My Ami Buggy. Мініатюрний електромобіль Citroen Ami підготували до бездоріжжя. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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Маленький кросовер Citroen досягає всього 2,41 м завдовжки. Йому збільшили кліренс і встановили позашляхові шини. З'явилися нові мініатюрні двері. Крім того, додані дуги та підніжки, а на даху змонтовано додаткову оптику та багажник. Фари та ліхтарі прикрили захисними ґратами. Кузов пофарбований у матовий колір хакі з яскраво-жовтими вставками.

[ + – ] Електрокару збільшили кліренс і додали позашляхову гуму Фото: Stellantis

Салон Citroen Ami оброблений зносостійкими матеріалами. Встановлено м'які сидіння, покликані підвищити комфорт на бездоріжжі. Також обладнання враховує знімні відсіки для дрібної поклажі — вони кріпляться на спеціальних магнітах.

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Силова установка не зазнала змін. Як і стандартний електромобіль Citroen Ami 2021, Buggy оснащений 8-сильним мотором і батареєю ємністю 5,5 кВт∙год. Авто вагою трохи більше 500 кг може розвинути 45 км/год і має запас ходу 70 км. Заряджання триває приблизно 3 години.

[ + – ] На даху з'явився багажник Фото: Stellantis

Найменший кросовер може стати серійним, тим паче, що палітра версій Ami постійно розширюється. Вже є комерційний і навіть поліцейський варіант електрокара.

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