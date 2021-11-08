Citroen показали найменше у світі поліцейське авто: воно вже патрулює вулиці

Маля Citroen Ami надійшло на службу в поліцію. Воно патрулюватиме курортний острів Халкі.

Поліція Греції одержала мініатюрні Citroen Ami. Два таких електромобілі розпочали патрулювання на острові Халкі в Егейському морі. Про це повідомляє сайт концерну Stellantis.

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Халкі – популярний серед туристів острів із населенням лише 500 осіб. На вузьких вуличках малюк Citroen Ami довжиною всього 2,41 м та шириною 1,39 м почувається, як риба у воді. До того ж електрокар не забруднює довкілля вихлопом – на курорті це особливо важливо.

[ + – ] Citroen Ami досягає 2,41 м у довжину та важить пів тонни. Фото: Stellantis

Нагадаємо, що електромобіль Citroen Ami – міська двомісна модель вагою 500 кг. Серед особливостей авто – асиметричні двері: права відкривається традиційно, а ліва – проти руху.

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Електродвигун на 8 к. с. дозволяє Ami розвивати 45 км/год. Цікава деталь: у низці європейських країн для керування таким малопотужним авто не потрібні права. Батарея ємністю 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 70 км, а заряджається електрокар лише за 3 години.

[ + – ] Поліція острова Халкі повністю перейшла на електромобілі Фото: Stellantis

Крім Ami, поліція острова Халкі також одержала електричні версії Citroen C4, фургони e-Spacetourer та e-Jumpy. Таким чином вона повністю перейшла на електрокари.

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