Citroen показали самое маленькое в мире полицейское авто: оно уже патрулирует улицы

Малыш Citroen Ami поступил на службу в полицию. Он будет патрулировать курортный остров Халки.

Полиция Греции получила миниатюрные Citroen Ami. Два таких электромобиля приступили к патрулированию на острове Халки в Эгейском море. Об этом сообщает сайт концерна Stellantis.

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Халки – популярный среди туристов остров с населением всего 500 человек. На узких улочках малыш Citroen Ami длиной всего 2,41 м и шириной 1,39 м чувствует себя, как рыба в воде. К тому же электрокар не загрязняет окружающую среду выхлопом – на курорте это особенно важно.

[ + – ] Citroen Ami достигает 2,41 м в длину и весит полтонны Фото: Stellantis

Напомним, что электромобиль Citroen Ami – городская двухместная модель весом 500 кг. Среди особенностей авто – ассиметричные двери: правая открывается традиционно, а левая – против движения.

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Электромотор на 8 л. с. позволяет Ami развивать 45 км/ч. Интересная деталь: в ряде европейских стран для управления столь маломощным авто не нужны права. Батарея емкостью 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 70 км, а заряжается электрокар всего за 3 часа.

[ + – ] Полиция острова Халки полностью перешла на электромобили Фото: Stellantis

Помимо Ami, полиция острова Халки также получила электрические версии Citroen C4, фургоны e-Spacetourer и e-Jumpy. Таким образом, она полностью перешла на электрокары.

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