В Украине появился новый Citroen C4 2021

Новый Citroen C4 третьего поколения сочетает черты хэтчбека и кроссовера. На украинском рынке со старта появятся бензиновые и дизельные версии.

В Украину привезли новый Citroen C4. Хэтчбек уже появился в автосалонах французского бренда и продается по цене от 517 100 гривен. Об этом сообщает официальное представительство концерна Stellantis в Украине.

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Новый Citroen C4 2021 серьезно изменился. У хэтчбека динамичная купеобразная линия крыши, а диодная передняя и задняя оптика имитирует логотип Citroen. К тому же, авто обрел внедорожные черты – ему увеличили клиренс и добавили защитный пластиковый обвес.

[ + – ] Оптика С4 имитирует логотип Citroen Фото: Stellantis

Новый Citroen C4 в Украине предлагают в трех версиях:

1,2 л турбо бензин мощностью 100 л. с. и 6-ступенчатая механическая КПП

и 6-ступенчатая механическая КПП 1,2 л турбо бензин мощностью 155 л. с. и 8-ступенчатая автоматическая КПП

и 8-ступенчатая автоматическая КПП 1,5 л турбодизель мощностью 130 л. с. и 8-ступенчатая автоматическая КПП

Хэтчбек получил подвеску Progressive Hydraulic Cushions – с амортизаторами с гидравлическими упорами сверху и снизу. Она улучшает комфорт езды, но при этом не столь сложная и дорогая, как пневмоподвеска.

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Базовая комплектация Citroen C4 Live включает виртуальную панель приборов, кондиционер, подогрев сидений, круиз-контроль с ограничителем скорости и контроль усталости водителя.В варианте Feel (от 585 200 грн.) добавлены климат-контроль, камера заднего вида, обогрев руля и 10-дюймовый сенсорный дисплей.

[ + – ] В более дорогих версиях предусмотрен большой 10-дюймовый тачскрин Фото: Stellantis

Топовый вариант Shine (от 712 400 грн.) получил бесключевой доступ, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль. Кроме того, в этом случае предусмотрен комплекс систем безопасности – автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, автоматическое управление дальним светом фар.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине анонсировали появление премиального французского кроссовера DS4. Второе поколение модели кардинально изменилось.