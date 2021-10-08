В Украине резко выросло автопроизводство

С начала 2021 года производство авто увеличилось в 2,2 раза. Больше всего выпускают легковых моделей.

За сентябрь предприятия украинской автомобильной промышленности выпустили 909 единиц транспортных средств. По данным ассоциации "Укравтопром", это на 64% больше, чем в августе.

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По сравнению с сентябрем 2020 года отмечен рост на уровне 6%. Больше всего собрали легковых автомобилей – 809 единиц (+3% к прошлому году). Запорожский автозавод собрал 470 машин брендов Renault, Lada и Kia, а закарпатское предприятие "Еврокар" — 339 единиц Skoda.

[ + – ] В сентябре автопроизводство увеличилось на 64% Фото: ЗАЗ

Также отмечается, что выпущено 96 автобусов и лишь четыре грузовых авто, но статистика не включает АвтоКрАЗ, ведь кременчугское предприятие не предоставляет информацию об объемах производства с 2016 года.

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Всего за девять месяцев 2021 года в Украине выпущено 6710 автотранспортных средств – в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них:

Легковых автомобилей – 6135 (+136%)

Коммерческих автомобилей – 24 (-25%, без учета данных АвтоКрАЗ)

Автобусов – 551 (+18%)

Ранее Фокус сообщал, что в Украине отмечен рост продаж новых автомобилей. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.