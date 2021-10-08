Самый крупный автосалон в мире снова отменен, но есть альтернатива

Женевский автосалон не проводят с 2019 года. Выставку постоянно переносят из-за COVID-19, но теперь это не единственная причина ее отмены.

Международный Женевский автосалон Salon International de l"Auto в феврале 2022 года не состоится. Выставку решили перенести на 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте.

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Юбилейный, 90-й по счету, автосалон в Женеве отменяют уже в третий раз. Пройти он должен был в марте 2020 года, но буквально за несколько дней до открытия шоу в Европе разразилась эпидемия коронавируса.

В нынешнем году выставку также не удалось провести. Оргкомитет очень надеялся, что Женевский автосалон-2022 все же состоится, тем более, что в последние месяцы провели автошоу в Пекине и Мюнхене.

[ + – ] Женевский автосалон отменяют уже в третий раз Фото: Motor1.com

Однако пандемия коронавируса все же накладывает ряд ограничений. Ограничения на передвижение затрудняют логистику для участников автосалона.

"Мы сильно старались и делали все, чтобы провести Женевский автосалон в 2022 году, — заявил президент оргкомитета выставки Морис Турреттини. – Несмотря на все наши усилия, мы должны посмотреть правде в лицо: пандемия все еще не под контролем и она угрожает большим мероприятиям вроде Женевского автосалона. Однако это не отмена, а перенос автошоу – я уверен, что оно вернется в 2023 году".

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Впрочем, COVID-19 – не единственная причина. На решение оргкомитета также повлиял глобальный дефицит микрочипов. От него страдают многие автопроизводители и ряд крупных предприятий уже приостановили выпуск авто.

[ + – ] Организаторы Женевского автошоу проведут выставку в Катаре Фото: qatar-tribune.com

Вместе с тем, организаторы Женевского автошоу проведут новую альтернативную выставку в Катаре. Ее так и назвали – Qatar Geneva International Motor Show (Международный Женевский автосалон в Катаре), а запланирована она на осень 2022 года.

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