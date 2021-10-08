Авто
В Украине заработали новые камеры автофиксации: в каких городах они установлены
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Общее количество камер контроля скорости на украинских дорогах достигло 178. Их адреса — по-прежнему в открытом доступе.
С сегодняшнего дня, 8 октября, в Украине заработали еще 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Новые камеры автофиксации появились в семи украинских городах:
- Белая Церковь
- Ивано-Франковск
- Кременчуг
- Кропивницкий
- Николаев
- Сумы
- Тернополь
Общее их количество на украинских дорогах достигло 178.
Традиционно Патрульная полиция не скрывает места расположения камер и публикует их точные адреса.
Белая Церковь
- просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96), направление прибора – ул. Короленко.
- ул. Леваневского, 48, направление прибора – ул. Некрасова.
Ивано-Франковск
- ул. Криховецкая, 216, направление прибора – ул. Вишневая.
- ул. Галицкая, 144, направление прибора – въезд в город.
- ул. Тисменицкая, 311, направление прибора – въезд в город.
- ул. Евгения Коновальца, 320, направление прибора – ул. Светлая.
- ул. Евгения Коновальца, 411, направление прибора – ул. Довбуша.
Кременчуг
- просп. Свободы, 120/25, направление прибора – ул. Бойко.
Кропивницкий
- ул. Габдрахманова, 35-А, направление прибора – ул. Шатило.
- ул. Габдрахманова, 50, направление прибора – ул. Ивана Олинского.
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Николаев
- просп. Центральный, 160, направление прибора – Херсонское шоссе.
Сумы
- ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99), направление прибора – ул. Люблинская.
- ул. Харьковская, 96, направление прибора – ул. Сергея Табалы.
- ул. Героев Сумщины, 10, направление прибора – ул. Гагарина.
- ул. Героев Сумщины, 27, направление прибора – площадь Независимости.
- ул. Героев Крут, 20, направление прибора – ул. Ивана Харитоненко.
Тернополь
- просп. Злуки, 45-Б, направление прибора – ул. Богдана Лепкого.
- просп. Злуки, 47-Б, направление прибора – Збаражское шоссе.
- ул. Протасевича, 8, направление прибора – просп. Степана Бандеры.
- ул. Степана Будного, 28, направление прибора – ул. Карпенко.
Ранее Фокус писал, что в Украине начали штрафовать владельцев авто на 51 тыс. гривен за нарушение ГВН.