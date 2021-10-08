В Украине заработали новые камеры автофиксации: в каких городах они установлены

Общее количество камер контроля скорости на украинских дорогах достигло 178. Их адреса — по-прежнему в открытом доступе.

С сегодняшнего дня, 8 октября, в Украине заработали еще 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Новые камеры автофиксации появились в семи украинских городах:

Белая Церковь

Ивано-Франковск

Кременчуг

Кропивницкий

Николаев

Сумы

Тернополь

Общее их количество на украинских дорогах достигло 178.

[ + – ] Новые комплексы автофиксации появились в семи городах Украины Фото: Патрульная полиция

Традиционно Патрульная полиция не скрывает места расположения камер и публикует их точные адреса.

Белая Церковь

просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96), направление прибора – ул. Короленко.

ул. Леваневского, 48, направление прибора – ул. Некрасова.

Ивано-Франковск

ул. Криховецкая, 216, направление прибора – ул. Вишневая.

ул. Галицкая, 144, направление прибора – въезд в город.

ул. Тисменицкая, 311, направление прибора – въезд в город.

ул. Евгения Коновальца, 320, направление прибора – ул. Светлая.

ул. Евгения Коновальца, 411, направление прибора – ул. Довбуша.

Кременчуг

просп. Свободы, 120/25, направление прибора – ул. Бойко.

Кропивницкий

ул. Габдрахманова, 35-А, направление прибора – ул. Шатило.

ул. Габдрахманова, 50, направление прибора – ул. Ивана Олинского.

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Николаев

просп. Центральный, 160, направление прибора – Херсонское шоссе.

Сумы

ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99), направление прибора – ул. Люблинская.

ул. Харьковская, 96, направление прибора – ул. Сергея Табалы.

ул. Героев Сумщины, 10, направление прибора – ул. Гагарина.

ул. Героев Сумщины, 27, направление прибора – площадь Независимости.

ул. Героев Крут, 20, направление прибора – ул. Ивана Харитоненко.

Тернополь

просп. Злуки, 45-Б, направление прибора – ул. Богдана Лепкого.

просп. Злуки, 47-Б, направление прибора – Збаражское шоссе.

ул. Протасевича, 8, направление прибора – просп. Степана Бандеры.

ул. Степана Будного, 28, направление прибора – ул. Карпенко.

Ранее Фокус писал, что в Украине начали штрафовать владельцев авто на 51 тыс. гривен за нарушение ГВН.