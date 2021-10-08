В Україні почали діяти нові камери автофіксації: у яких містах вони встановлені
Загальна кількість камер контролю швидкості на українських дорогах досягла 178. Їхні адреси — як і раніше у відкритому доступі.
Із сьогоднішнього дня, 8 жовтня, в Україні запрацювали ще 20 камер автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Про це повідомив у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Нові камери автофіксації з'явилися в семи українських містах — Білій Церкві, Івано-Франківську, Кременчуці, Кропивницькому, Миколаєві, Сумах і Тернополі. Загальна їхня кількість на українських дорогах досягла 178.
Традиційно Патрульна поліція не приховує місця розташування камер і публікує їхні точні адреси.
Біла Церква
- просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96), напрямок приладу — вул. Короленка.
- вул. Леваневського, 48, напрямок приладу — вул. Некрасова.
Івано-Франківськ
- вул. Крихівецька, 216, напрямок приладу — вул. Вишнева.
- вул. Галицька, 144, напрямок приладу — в'їзд у місто.
- вул. Тисменицька, 311, напрямок приладу — в'їзд у місто.
- вул. Євгена Коновальця, 320, напрямок приладу — вул. Світла.
- вул. Євгена Коновальця, 411, напрямок приладу — вул. Довбуша.
Кременчук
- просп. Свободи, 120/25, напрямок приладу — вул. Бойка.
Кропивницький
- вул. Габдрахманова, 35-А, напрямок приладу — вул. Шатила.
- вул. Габдрахманова, 50, напрямок приладу — вул. Івана Олінського.
Миколаїв
- просп. Центральний, 160, напрямок приладу — Херсонське шосе.
Суми
- вул. В'ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99), напрямок приладу — вул. Люблінська.
- вул. Харківська, 96, напрямок приладу — вул. Сергія Табали.
- вул. Героїв Сумщини, 10, напрямок приладу — вул. Гагаріна.
- вул. Героїв Сумщини, 27, напрямок приладу — площа Незалежності.
- вул. Героїв Крут, 20, напрямок приладу — вул. Івана Харитоненка.
Тернопіль
- просп. Злуки, 45-Б, напрямок приладу — вул. Богдана Лепкого.
- просп. Злуки, 47-Б, напрямок приладу — Збаразьке шосе.
- вул. Протасевича, 8, напрямок приладу — просп. Степана Бандери.
- вул. Степана Будного, 28, напрямок приладу — вул. Карпенка.
Раніше Фокус писав, що в Україні почали штрафувати власників авто на 51 тис. гривень за порушення ГВН.