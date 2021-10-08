В Україні почали діяти нові камери автофіксації: у яких містах вони встановлені

Загальна кількість камер контролю швидкості на українських дорогах досягла 178. Їхні адреси — як і раніше у відкритому доступі.

Із сьогоднішнього дня, 8 жовтня, в Україні запрацювали ще 20 камер автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Про це повідомив у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Нові камери автофіксації з'явилися в семи українських містах — Білій Церкві, Івано-Франківську, Кременчуці, Кропивницькому, Миколаєві, Сумах і Тернополі. Загальна їхня кількість на українських дорогах досягла 178.

[ + – ] Нові комплекси автофіксації з'явилися в семи містах України Фото: Патрульна поліція

Традиційно Патрульна поліція не приховує місця розташування камер і публікує їхні точні адреси.

Біла Церква

просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96), напрямок приладу — вул. Короленка.

вул. Леваневського, 48, напрямок приладу — вул. Некрасова.

Івано-Франківськ

вул. Крихівецька, 216, напрямок приладу — вул. Вишнева.

вул. Галицька, 144, напрямок приладу — в'їзд у місто.

вул. Тисменицька, 311, напрямок приладу — в'їзд у місто.

вул. Євгена Коновальця, 320, напрямок приладу — вул. Світла.

вул. Євгена Коновальця, 411, напрямок приладу — вул. Довбуша.

Кременчук

просп. Свободи, 120/25, напрямок приладу — вул. Бойка.

Кропивницький

вул. Габдрахманова, 35-А, напрямок приладу — вул. Шатила.

вул. Габдрахманова, 50, напрямок приладу — вул. Івана Олінського.

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Миколаїв

просп. Центральний, 160, напрямок приладу — Херсонське шосе.

Суми

вул. В'ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99), напрямок приладу — вул. Люблінська.

вул. Харківська, 96, напрямок приладу — вул. Сергія Табали.

вул. Героїв Сумщини, 10, напрямок приладу — вул. Гагаріна.

вул. Героїв Сумщини, 27, напрямок приладу — площа Незалежності.

вул. Героїв Крут, 20, напрямок приладу — вул. Івана Харитоненка.

Тернопіль

просп. Злуки, 45-Б, напрямок приладу — вул. Богдана Лепкого.

просп. Злуки, 47-Б, напрямок приладу — Збаразьке шосе.

вул. Протасевича, 8, напрямок приладу — просп. Степана Бандери.

вул. Степана Будного, 28, напрямок приладу — вул. Карпенка.

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