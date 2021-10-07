Нові паркінги та відмова від авто: Віталій Кличко презентував нову паркувальну політику Києва

У столиці планують оптимізувати систему паркування і стимулювати автомобілістів більше користуватися громадським транспортом.

Мер Києва Віталій Кличко презентував нову паркувальну політику в місті. Столична влада планує впорядкувати систему паркування, зробити її зручнішою і збільшити кількість паркомісць.

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Більше паркінгів і зручна оплата

Віталій Кличко зазначив, що 30% заторів виникає саме через те, що водії намагаються знайти місце для стоянки. Столичний міський голова анонсував будівництво нових паркінгів у центрі Києва:

вул. Володимирська;

Володимирський проїзд;

Європейська площа;

Олександрівська лікарня.

Також він нагадав, що біля зоопарку та велотреку сучасні паркінги вже відкриті.

Крім того, місто повертатиме парковки, незаконно захоплені різними установами — ресторанами, магазинами або салонами краси. Разом із тим, заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив, що в бізнесу з'явиться можливість бронювання паркомісць для своїх клієнтів за договором.

[ + – ] Віталій Кличко анонсував нові паркінги в Києві Фото: КГГА

У планах київської влади — відкрити 12 перехоплювальних паркувань для жителів передмістя, які приїжджають в столицю на роботу. Там вони зможуть залишити авто та пересісти на громадський транспорт. Перші п'ять таких майданчиків уже відкрили і розташовані вони біля станцій метро:

Академмістечко;

Видубичі;

Іподром;

Червоний Хутір;

Сирець.

Те, що парковка в центрі Києва подорожчала, помітили більшість столичних автомобілістів. Нагадаємо, в І зоні година коштує 35 гривень, а у ІІ — 25 гривень за годину. Самі зони трохи перекроїли з урахуванням попиту на парковку і транспортних потоків.

У ІІІ зоні вартість навмисно залишили на колишньому рівні (5 грн/год), адже пріоритетною метою є розвантаження саме центру міста. Уночі та у вихідні парковка залишиться безкоштовною, враховуючи двори і прибудинкову територію.

[ + – ] Тарифи в спальних районах навмисно вирішили не підвищувати Фото: КГГА

Крім того, водії з інвалідністю та ветерани бойових дій отримали пільги для оплати. А ще опрацьовується тариф на резидентную парковку — жителі центру зможуть залишати авто в радіусі 400 м від будинку зі знижкою 50%. Також можна купити абонементи на паркування з непоганою знижкою.

Оплата і надалі буде прийматися виключно через мобільні додатки або термінали — в Києві навмисно відмовилися від готівкового розрахунку і паркоматів. Кияни та гості міста оцінили новий функціонал і почали частіше оплачувати стоянку, навіть незважаючи на ціни, що виросли. Якщо у вересні 2020 року зафіксували 4 600 фактів оплати, то у вересні нинішнього року — вже 21 752.

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Альтернативи автомобілю

Звичайно, на всіх паркомісць в Києві все одно не вистачить. Щодня в столиці фіксують понад мільйон машин, а в заторах водії здебільшого проводять 45 хвилин на день. Відповідно, потрібно зменшувати транспортні потоки, особливо в центрі міста.

[ + – ] Киян стимулюватимуть користуватися громадським транспортом Фото: LIGA.net

Альтернативою автомобілю повинен стати громадський транспорт європейського зразка. Комфортабельні, швидкі автобуси, трамваї і тролейбуси, які курсують за розкладом, дадуть можливість багатьом відмовитися від щоденного використання авто.

Нещодавно КМДА ввела нові вимоги для громадського транспорту:

наявність кондиціонера для комфортної температури в салоні;

інформаційні таблички про маршрут двома мовами;

детальна інформація про перевізника та водія в салоні;

обслуговування державною мовою;

уніформа водія.

І, звичайно ж, у Києві продовжать створювати інфраструктуру для велосипедів. Уже облаштовано 185 км велодоріжок, ще 100 км — з'являться незабаром.

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