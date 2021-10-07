Швидше за Range Rover і Tesla: українець перетворив горбатого "Запорожця" на спорткар (відео)
ЗАЗ-965 став електромобілем із мотором від Nissan Leaf. До 100 км/год він стартує всього за 3,9 секунди.
Українець із Кропивницького перетворив "горбатий" ЗАЗ-965 на гоночний снаряд. "Запорожець" легко обігнав у дрег-рейсингу тюнінгований Volkswagen Passat CC і навіть 300-сильний Range Rover Sport. Відео заїздів з'явилося на Youtube-каналі Twin Battery Technology.
Крім того, не так давно ЗАЗ-965 змагався на рівних із Tesla Model S 85D. Потужний 380-сильний електрокар зміг наздогнати "Запорожця" тільки на швидкості 130 км/год.
Звичайно, ЗАЗ-965 із Кропивницького не простий — власник гарненько попрацював над ним. Тепер це електромобіль із силовою установкою від Nissan Leaf першого покоління.Важливо
Електромотор Nissan допрацювали та дещо збільшили його потужність (стандартно він розвиває 109 к.с.). До того ж, "Запорожець" дуже легкий, а тому розганяється до 100 км/год всього за 3,9 с — на рівні дорогих спорткарів. А чверть милі (402 м) з місця електромобіль ЗАЗ-965 проїжджає за 8,8 с.
Конструктор не збирається зупинятися на досягнутому. У перспективі потужність "Запорожця" доведуть приблизно до 270 к. с.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні продають дуже дешевий електромобіль. Він коштує на рівні нового iPhone 13.