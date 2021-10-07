Швидше за Range Rover і Tesla: українець перетворив горбатого "Запорожця" на спорткар (відео)

ЗАЗ-965 став електромобілем із мотором від Nissan Leaf. До 100 км/год він стартує всього за 3,9 секунди.

Українець із Кропивницького перетворив "горбатий" ЗАЗ-965 на гоночний снаряд. "Запорожець" легко обігнав у дрег-рейсингу тюнінгований Volkswagen Passat CC і навіть 300-сильний Range Rover Sport. Відео заїздів з'явилося на Youtube-каналі Twin Battery Technology.

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Крім того, не так давно ЗАЗ-965 змагався на рівних із Tesla Model S 85D. Потужний 380-сильний електрокар зміг наздогнати "Запорожця" тільки на швидкості 130 км/год.

[ + – ] До 100 км/год ЗАЗ-965 розганяється за 3,9 с Фото: 24 Канал

Звичайно, ЗАЗ-965 із Кропивницького не простий — власник гарненько попрацював над ним. Тепер це електромобіль із силовою установкою від Nissan Leaf першого покоління.

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Електромотор Nissan допрацювали та дещо збільшили його потужність (стандартно він розвиває 109 к.с.). До того ж, "Запорожець" дуже легкий, а тому розганяється до 100 км/год всього за 3,9 с — на рівні дорогих спорткарів. А чверть милі (402 м) з місця електромобіль ЗАЗ-965 проїжджає за 8,8 с.

[ + – ] Відео дрег-рейсингу електричного ЗАЗ-965 і Range Rover Sport

Конструктор не збирається зупинятися на досягнутому. У перспективі потужність "Запорожця" доведуть приблизно до 270 к. с.

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