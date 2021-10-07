Быстрее Range Rover и Tesla: украинец превратил горбатый Запорожец в спорткар (видео)

ЗАЗ-965 стал электромобилем с мотором от Nissan Leaf. До 100 км/ч он стартует всего за 3,9 секунды.

Украинец из Кропивницкого превратил "горбатый" ЗАЗ-965 в гоночный снаряд. Запорожец легко обогнал в драгрейсинге тюнингованный Volkswagen Passat CC и даже 300-сильный Range Rover Sport. Видео заездов появилось на Youtube-канале Twin Battery Technology.

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Кроме того, не так давно ЗАЗ-965 соревновался на равных с Tesla Model S 85D. Мощный 380-сильный электрокар смог догнать Запорожец только на скорости 130 км/ч.

[ + – ] До 100 км/ч ЗАЗ-965 разгоняется за 3,9 с Фото: 24 Канал

Конечно, ЗАЗ-965 из Кропивницкого не простой – владелец хорошенько поработал над ним. Теперь это электромобиль с силовой установкой от Nissan Leaf первого поколения.

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Электромотор Nissan доработали и несколько увеличили его мощность (стандартно он развивает 109 л. с.). К тому же, Запорожец очень легкий, а потому разгоняется до 100 км/ч всего за 3,9 с – на уровне дорогих спорткаров. А четверть мили (402 м) с места электромобиль ЗАЗ-965 проезжает за 8,8 с.

[ + – ] Видео драг-рейсинга электрического ЗАЗ-965 и Range Rover Sport

Конструктор не собирается останавливаться на достигнутом. В перспективе мощность Запорожца доведут примерно до 270 л. с.

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