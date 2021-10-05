Самый дешевый электромобиль в Украине продают по цене нового iPhone 13

Электрокар ANAIG Quick ANJ3000 обладает запасом хода в 70 км. Комплектация включает аудиосистему и камеру заднего вида.

Новые электромобили в Украине, как правило, весьма недешевые, хотя есть в продаже и доступные ультрабюджетные модели. Купить электрокар можно даже за 79 999 гривен – по цене iPhone 13 Pro Max. Об этом сообщается на сайте интернет-магазина, продающего авто.

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[ + – ] Двухместный электрокар весит менее 500 кг Фото: allo.ua

Самый доступный электромобиль в Украине – двухместный китайский ANAIG Quick ANJ3000. Весит он всего 473 кг. Электрокар получился миниатюрным:

Длина – 2300 мм

Ширина – 1190 мм

Высота – 1485 мм

Колесная база – 1715 мм

[ + – ] Оснащение включает камеру заднего вида Фото: allo.ua

Салон ANAIG Quick ANJ3000 узкий, поэтому пассажир сидит за водителем, как в мотоцикле. Хотя электромобиль очень дешевый, но оснащен центральным замком, электростеклоподъемниками, аудиосистемой и камерой заднего вида.

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Китайский электрокар оснащен мотором постоянной мощностью 4 л. с. и пиковой – 6 л. с. Максимальная скорость составляет 45 км/ч.

[ + – ] Паспортный запас хода - 70 км Фото: allo.ua

ANAIG Quick ANJ3000 получил два свинцовых аккумулятора общей емкостью 10,8 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 70 км, а полная зарядка от домашней электросети занимает около 8 часов. В Китае также есть версия электрокара с литиевыми батареями и запасом хода 90 км, но в Украине она на данный момент не продается.

Ранее Фокус сообщал, что Geely представили недорогой электрический кроссовер. Базовая его версия стоит мене 10 тыс. долларов.