Самый дешевый электромобиль в Украине продают по цене нового iPhone 13
Электрокар ANAIG Quick ANJ3000 обладает запасом хода в 70 км. Комплектация включает аудиосистему и камеру заднего вида.
Новые электромобили в Украине, как правило, весьма недешевые, хотя есть в продаже и доступные ультрабюджетные модели. Купить электрокар можно даже за 79 999 гривен – по цене iPhone 13 Pro Max. Об этом сообщается на сайте интернет-магазина, продающего авто.
Самый доступный электромобиль в Украине – двухместный китайский ANAIG Quick ANJ3000. Весит он всего 473 кг. Электрокар получился миниатюрным:
- Длина – 2300 мм
- Ширина – 1190 мм
- Высота – 1485 мм
- Колесная база – 1715 мм
Салон ANAIG Quick ANJ3000 узкий, поэтому пассажир сидит за водителем, как в мотоцикле. Хотя электромобиль очень дешевый, но оснащен центральным замком, электростеклоподъемниками, аудиосистемой и камерой заднего вида.Важно
Китайский электрокар оснащен мотором постоянной мощностью 4 л. с. и пиковой – 6 л. с. Максимальная скорость составляет 45 км/ч.
ANAIG Quick ANJ3000 получил два свинцовых аккумулятора общей емкостью 10,8 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 70 км, а полная зарядка от домашней электросети занимает около 8 часов. В Китае также есть версия электрокара с литиевыми батареями и запасом хода 90 км, но в Украине она на данный момент не продается.
Ранее Фокус сообщал, что Geely представили недорогой электрический кроссовер. Базовая его версия стоит мене 10 тыс. долларов.