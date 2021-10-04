Дороже новой Tesla: оценили уникальный столетний электромобиль

Электрокар Rauch & Lang 1916 года отреставрирован и выглядит как новый. Сейчас на ходу единицы таких авто.

В Сент-Луисе (США) на продажу выставлен электромобиль Rauch & Lang Electric BX6 Brougham 1916 года. За редчайший ретро-авто просят 142 500 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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[ + – ] Электромобиль отреставрирован до идеального состояния Фото: autoevolution.com

Компания Rauch & Lang выпускала электрокары с 1905 года. Модели предлагали с семью различными кузовами по цене от 2600 до 4500 долларов. На то время это были немалые деньги, ведь массовый Ford T стоил всего $345.

[ + – ] Компоновка салона электрокара - очень нестандартная Фото: autoevolution.com

Не все знают, что в начале ХХ века электромобили успешно конкурировали с бензиновыми моделями. Они работали тише, не имели выхлопа и заводились легче, ведь электростартер для двигателя внутреннего сгорания тогда еще не был изобретен. В США в 1912 году продали 33 800 электрокаров.

Электрокар Rauch & Lang Electric BX6 Brougham оснащен мотором мощностью 3 л. с. и свинцовыми аккумуляторами. Он разгоняется до 32 км/ч и способен проехать без подзарядки около 80 км.

[ + – ] Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода в 80 км Фото: autoevolution.com

Авто очень необычный: например, водитель в салоне сидит на заднем сиденье, а вместо руля у него рычаг. Передние сиденья развернуты, чтобы пассажиры и водитель сидели лицом к лицу.

Ранее Фокус писал о новом недорогом электромобиле Geely. Кроссовер стоит менее 10 тыс. долларов.