Дорожче за нову Tesla: оцінили унікальний столітній електромобіль

Електрокар Rauch&Lang 1916 року відреставрований і має вигляд нового. Зараз на ходу одиниці таких авто.

У Сент-Луїсі (США) на продаж виставлено електромобіль Rauch & Lang Electric BX6 Brougham 1916 року. За рідкісне ретроавто просять 142 500 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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[ + – ] Електромобіль відреставрований до ідеального стану Фото: autoevolution.com

Компанія Rauch&Lang випускала електрокари з 1905 року. Моделі пропонували з сімома різними кузовами за ціною від 2600 до 4500 доларів. На той час це були чималі гроші, адже масовий Ford T коштував всього $345.

[ + – ] Компонування салону електрокара — дуже нестандартне Фото: autoevolution.com

Не всі знають, що на початку ХХ століття електромобілі успішно конкурували з бензиновими моделями. Вони працювали тихіше, не мали вихлопу та заводилися легше, адже електростартер для двигуна внутрішнього згоряння тоді ще не був винайдений. У США в 1912 році продали 33 800 електрокарів.

Електрокар Rauch&Lang Electric BX6 Brougham оснащений мотором потужністю 3 к. с. і свинцевими акумуляторами. Він розганяється до 32 км/год і здатний проїхати без підзарядки близько 80 км.

[ + – ] Свинцеві акумулятори забезпечують запас ходу в 80 км Фото: autoevolution.com

Авто дуже незвичайне: наприклад, водій у салоні сидить на задньому сидінні, а замість керма в нього важіль. Передні сидіння розгорнуті, щоб пасажири та водій сиділи лицем до лиця.

Раніше Фокус писав про новий недорогий електромобіль Geely. Кросовер коштує менше 10 тис. доларів.