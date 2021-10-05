Найдешевший електромобіль в Україні продають за ціною нового iPhone 13

Електрокар ANAIG Quick ANJ3000 володіє запасом ходу в 70 км. Комплектація включає аудіосистему та камеру заднього виду.

Нові електромобілі в Україні, як правило, досить недешеві, хоча є в продажу й доступні ультрабюджетні моделі. Купити електрокар можна навіть за 79 999 гривень — за ціною iPhone 13 Pro Max. Про це повідомляють на сайті інтернет-магазину, що продає авто.

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[ + – ] Двомісний електрокар важить менше 500 кг Фото: allo.ua

Найдоступніший електромобіль в Україні — двомісний китайський ANAIG Quick ANJ3000. Важить він усього 473 кг. Електрокар вийшов мініатюрним:

Довжина — 2300 мм

Ширина — 1190 мм

Висота — 1485 мм

Колісна база — 1715 мм

[ + – ] Оснащення включає камеру заднього виду Фото: allo.ua

Салон ANAIG Quick ANJ3000 вузький, тому пасажир сидить за водієм, як у мотоциклі. Хоча електромобіль дуже дешевий, але оснащений центральним замком, електросклопідйомниками, аудіосистемою та камерою заднього виду.

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Китайський електрокар оснащений мотором постійною потужністю 4 к. с. і пікової — 6 к. с. Максимальна швидкість становить 45 км/год.

[ + – ] Паспортний запас ходу — 70 км Фото: allo.ua

ANAIG Quick ANJ3000 отримав два свинцеві акумулятори загальною ємністю 10,8 кВт∙год. Заявлений запас ходу — 70 км, а повна зарядка від домашньої електромережі займає близько 8 годин. У Китаї також є версія електрокара з літієвими батареями та запасом ходу 90 км, але в Україні вона наразі не продається.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely представили недорогий електричний кросовер. Базова його версія коштує менше 10 тис. доларів.