Спрос на б/у авто в Украине бьет рекорды: названы самые популярные модели

Секонд-хенд занимает свыше 85% авторынка Украины. Самыми популярными на "вторичке" являются Volkswagen.

За сентябрь в Украине первую регистрацию прошли сразу 54,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

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Подержанные автомобили в Украине занимают 85,2% авторынка. Для справки: новых машин за сентябрь продано менее 10 тысяч, то есть в пять раз меньше.

[ + – ] Наибольшим спросом пользуются подержанные Volkswagen Фото: Volkswagen

Названы и самые популярные б/у авто в Украине. Наибольшим спросом пользуются Volkswagen: лидером месяца является Volkswagen Passat (3,5 тыс. авто), а второе место занимает VW Golf (3000 шт.). Также украинцы выбирают подержанные Renault Megane (2949 авто), Skoda Octavia (2268 шт.) и Ford Focus (1792).

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Всего же за девять месяцев 2021 года в нашу страну импортировали и впервые поставили на учет 355,6 тыс. б/у авто. Это на 47% больше, чем в прошлом году и сразу в 4,7 раза больше, чем новых автомобилей за этот же период.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке начал ощущаться дефицит новых авто популярных моделей. Эта проблема является глобальной.