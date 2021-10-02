ТОП-10 лидеров авторынка Украины: замечен стремительный рост продаж
Продажи новых авто в сентябре выросли на четверть. Лидеры рынка – Toyota, Renault и Kia.
За сентябрь украинцы купили 9,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 11% больше, чем в августе и сразу на 25% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".
У большинства лидеров рынка отмечен рост продаж. Первое место занимает Toyota cо 1526 проданными авто. Второе место у Renault (1258 авто), а третье – у Kia (1012). Замыкают пятерку лучших Volkswagen (454 авто) и Nissan (450).
ТОП-10 лидеров авторынка Украины в сентябре 2021 года:
- Toyota – 1526 проданных авто (рост 13%)
- Renault – 1258 (+27%)
- Kia – 1012 (+117%)
- Volkswagen – 454 (-34,5%)
- Nissan – 450 (+1%)
- Mitsubishi – 441 (+174%)
- Hyundai – 429 (+5%)
- Chery – 391 (+134%)
- Skoda – 388 (-4%)
- Mercedes-Benz – 344 (+58%)
Самое популярное авто в Украине за сентябрь – Kia Sportage. Кроссовер нашел 784 покупателя.
Всего за девять месяцев в нашей стране продано 76,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 27% превышает показателя аналогичного периода прошлого года.
Ранее Фокус сообщал, что договор покупки-продажи авто в Украине можно будет оформить онлайн. Услуга станет доступна с марта.