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ТОП-10 лидеров авторынка Украины: замечен стремительный рост продаж

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Фото: Depositphotos | В сентябре украинцы приобрели 9,4 тыс. новых автомобилей

Продажи новых авто в сентябре выросли на четверть. Лидеры рынка – Toyota, Renault и Kia.

За сентябрь украинцы купили 9,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 11% больше, чем в августе и сразу на 25% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

У большинства лидеров рынка отмечен рост продаж. Первое место занимает Toyota cо 1526 проданными авто. Второе место у Renault (1258 авто), а третье – у Kia (1012). Замыкают пятерку лучших Volkswagen (454 авто) и Nissan (450).

Kia Sportage, самый популярный авто в Украине
Самая популярная модель в августе - Kia Sportage
Фото: Kia

ТОП-10 лидеров авторынка Украины в сентябре 2021 года:

  1. Toyota – 1526 проданных авто (рост 13%)
  2. Renault – 1258 (+27%)
  3. Kia – 1012 (+117%)
  4. Volkswagen – 454 (-34,5%)
  5. Nissan – 450 (+1%)
  6. Mitsubishi – 441 (+174%)
  7. Hyundai – 429 (+5%)
  8. Chery – 391 (+134%)
  9. Skoda – 388 (-4%)
  10. Mercedes-Benz – 344 (+58%)

Самое популярное авто в Украине за сентябрь – Kia Sportage. Кроссовер нашел 784 покупателя.

Всего за девять месяцев в нашей стране продано 76,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 27% превышает показателя аналогичного периода прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что договор покупки-продажи авто в Украине можно будет оформить онлайн. Услуга станет доступна с марта.