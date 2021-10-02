ТОП-10 лідерів авторинку України: помічено стрімке зростання продажів

Продажі нових авто в вересні виросли на чверть. Лідери ринку — Toyota, Renault і Kia.

За вересень українці купили 9,4 тис. нових легкових автомобілів. Це на 11% більше, ніж в серпні і відразу на 25% більше, ніж у вересні минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

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У більшості лідерів ринку відзначено зростання продажів. Перше місце займає Toyota cо 1526 проданими авто. Друге місце у Renault (1258 авто), а третє — у Kia (1012). Замикають п'ятірку кращих Volkswagen (454 авто) і Nissan (450).

[ + – ] Найпопулярніша модель в серпні — Kia Sportage Фото: Kia

ТОП-10 лідерів авторинку України у вересні 2021 року:

Toyota — 1526 проданих авто (зростання 13%) Renault — 1258 (+ 27%) Kia — 1012 (+ 117%) Volkswagen — 454 (-34,5%) Nissan — 450 (+ 1%) Mitsubishi — 441 (+ 174%) Hyundai — 429 (+ 5%) Chery — 391 (+ 134%) Skoda — 388 (-4%) Mercedes-Benz — 344 (+ 58%)

Найпопулярніше авто в Україні за вересень — Kia Sportage. Кросовер знайшов 784 покупця.

Всього за дев'ять місяців в нашій країні продано 76,1 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що договір купівлі-продажу авто в Україні можна буде оформити онлайн. Послуга стане доступна з березня.