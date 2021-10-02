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ТОП-10 лідерів авторинку України: помічено стрімке зростання продажів

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продажі нових авто, продажу АвтоВей Україні, авторинок України
Фото: Depositphotos | У вересні українці придбали 9,4 тис. Нових автомобілів

Продажі нових авто в вересні виросли на чверть. Лідери ринку — Toyota, Renault і Kia.

За вересень українці купили 9,4 тис. нових легкових автомобілів. Це на 11% більше, ніж в серпні і відразу на 25% більше, ніж у вересні минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

У більшості лідерів ринку відзначено зростання продажів. Перше місце займає Toyota cо 1526 проданими авто. Друге місце у Renault (1258 авто), а третє — у Kia (1012). Замикають п'ятірку кращих Volkswagen (454 авто) і Nissan (450).

Kia Sportage, найпопулярніший авто в Україні
Найпопулярніша модель в серпні — Kia Sportage
Фото: Kia

ТОП-10 лідерів авторинку України у вересні 2021 року:

  1. Toyota — 1526 проданих авто (зростання 13%)
  2. Renault — 1258 (+ 27%)
  3. Kia — 1012 (+ 117%)
  4. Volkswagen — 454 (-34,5%)
  5. Nissan — 450 (+ 1%)
  6. Mitsubishi — 441 (+ 174%)
  7. Hyundai — 429 (+ 5%)
  8. Chery — 391 (+ 134%)
  9. Skoda — 388 (-4%)
  10. Mercedes-Benz — 344 (+ 58%)

Найпопулярніше авто в Україні за вересень — Kia Sportage. Кросовер знайшов 784 покупця.

Всього за дев'ять місяців в нашій країні продано 76,1 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що договір купівлі-продажу авто в Україні можна буде оформити онлайн. Послуга стане доступна з березня.