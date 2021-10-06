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Попит на вживані авто в Україні б'є рекорди: названі найпопулярніші моделі

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Продажі б/у авто в Україні, продажу б/у авто, б/у авто, старі автомобілі
Фото: autocentre.ua | За вересень в Україні поставили на облік 54,3 тис. уживаних авто

Секонд-генд займає понад 85% авторинку України. Найпопулярнішими на "вторинці" є Volkswagen.

За вересень в Україні першу реєстрацію пройшли відразу 54,3 тис. уживаних легкових автомобілів. Це в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Старі автомобілі в Україні займають 85,2% авторинку. Для довідки: нових машин за вересень продано менше 10 тисяч, тобто в п'ять разів менше. Найбільший попит мають Volkswagen.

Продажі б/у авто в Україні, продажу б/у авто, б/у авто, старі автомобілі
Найбільший попит мають старі Volkswagen
Фото: Volkswagen

Найпопулярніші вживані авто в Україні:

  • лідером місяця є Volkswagen Passat (3,5 тис. ввто)
  • на другому місці VW Golf (3000 шт.)

Також українці вибирають старі:

  • Renault Megane (2949 авто)
  • Skoda Octavia (2268 шт.)
  • Ford Focus (1792 шт)
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Номер авто в Україні тепер можна вибрати онлайн

Усього ж за дев'ять місяців 2021 року в нашу країну імпортували і вперше поставили на облік 355,6 тис. уживаних авто. Це на 47% більше, ніж у минулому році і відразу в 4,7 рази більше, ніж нових автомобілів за цей же період.

Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку почав відчуватися дефіцит нових авто популярних моделей. Ця проблема є глобальною.