Попит на вживані авто в Україні б'є рекорди: названі найпопулярніші моделі
Секонд-генд займає понад 85% авторинку України. Найпопулярнішими на "вторинці" є Volkswagen.
За вересень в Україні першу реєстрацію пройшли відразу 54,3 тис. уживаних легкових автомобілів. Це в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Старі автомобілі в Україні займають 85,2% авторинку. Для довідки: нових машин за вересень продано менше 10 тисяч, тобто в п'ять разів менше. Найбільший попит мають Volkswagen.
Найпопулярніші вживані авто в Україні:
- лідером місяця є Volkswagen Passat (3,5 тис. ввто)
- на другому місці VW Golf (3000 шт.)
Також українці вибирають старі:
- Renault Megane (2949 авто)
- Skoda Octavia (2268 шт.)
- Ford Focus (1792 шт)
Усього ж за дев'ять місяців 2021 року в нашу країну імпортували і вперше поставили на облік 355,6 тис. уживаних авто. Це на 47% більше, ніж у минулому році і відразу в 4,7 рази більше, ніж нових автомобілів за цей же період.
Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку почав відчуватися дефіцит нових авто популярних моделей. Ця проблема є глобальною.