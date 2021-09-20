Мінус 10 тис. на місяць за машину під будинком: як працює нова система платних парковок у Києві

По місту, зокрема в спальних районах, з'явилися нові платні місця для стоянки автомобілів. Утім, для мешканців не передбачене безкоштовне паркування під будинком, тому власники авто змушені платити за стоянку там від 5 до 35 грн/год.

У Києві почала працювати нова система парковок. По місту з'явилося більше платних місць для стоянки автомобілів, зокрема — в спальних районах столиці. Також змінилася і вартість парковки зі штрафами. У відповідь на запит Фокуса комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації (КМДА) "Київтранспарксервіс" розповіло, як працює ця нова система і скільки доведеться платити власникам транспорту.

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Так, відповідно до розпорядження КМДА від 25 червня 2021 року №1459, вартість паркування становить:

в зоні I (центральні райони Києва) — 35 грн/год;

в зоні II — 25 грн/год;

в зоні III (спальні та віддалені від центру райони Києва) — 5 грн/год.

Платити за перебування транспортного засобу на паркувальному місці необхідно в будні дні з 08:00 до 22:00. Відповідно, охочим залишити свої автомобілі на таких стоянках на весь день (14 оплачуваних годин) необхідно буде заплатити:

в зоні I — 490 грн;

в зоні II — 350 грн;

в зоні III — 70 грн.

Утім, за користування такими паркувальними місцями в період із 22:01 по 7:59 в будні, а також у вихідні та святкові дні не потрібно.

Для жителів будинків, які знаходяться біля платних паркувальних місць, не передбачена безкоштовна стоянка автомобілів.

"Жителі будинків можуть залишати автомобілі на відведених або спеціально облаштованих майданчиках підприємства відповідно до чинних тарифів на парковку", — зазначили в КП.

Виходячи з того, що у вересні 22 робочі дні, власникам авто, біля будинків яких парковки стали платними, за місяць стоянки свого транспорту доведеться заплатити такі суми:

в зоні I — 10 780 грн;

в зоні II — 7 700 грн;

в зоні III — 1 540 грн.

Платні парковки: Київ перейшов на нову систему штрафів

Розмір штрафу за несплату парковки — 20-кратна вартість години користування паркомісцем. З цього випливає, що порушникам доведеться платити:

в зоні I — 700 грн;

в зоні II — 500 грн;

в зоні III — 100 грн.

У "Київтранспарксервісі" запевняють, що при оплаті штрафу протягом 10 днів його розмір зменшується на 50%. Якщо ж власник авто не оплачує його протягом 30 днів, то це буде зроблено примусово.

Гроші, які платять водії за користування місцями для паркування, спрямовуються до спеціального бюджет Києва, а 60% із них спрямовуються до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету.

Також у підприємстві нагадують, що водій повинен платити за використання паркувальних місць виключно в безготівковому варіанті через додатки "Київ Цифровий", "Приват24", ParkingUA та EasyPay або через сайти EasyPay з IPay. У разі, якщо хтось виявляє осіб, які незаконно вимагають готівку за парковку, в "Київтранспарксервісі" рекомендують дзвонити на їхню гарячу лінію за телефоном: 0-800-300-516.

З актуальною картою міських платних парковок можна ознайомитися за цим посиланням.

[ + – ] Як працює нова система платних парковок у Києві

[ + – ] Як працює нова система платних парковок у Києві

[ + – ] Як працює нова система платних парковок у Києві

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що після появи платних парковок у спальному районі на Позняках користувачі соцмереж почали обурюватися через те, що їздити на роботу громадським транспортом стало безглуздо. Слідом за цим платна парковка з'явилася і на Оболоні біля ТРЦ "Dream Town 2".