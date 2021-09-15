На столичних Позняках паркування на декількох вулицях зробили платним (список)

Користувачі соцмереж обурені, що паркування в спальному районі стало обходитися в 70 грн/день, а тому їздити на роботу громадським транспортом безглуздо.

У київському спальному районі Позняки паркування на ряді вулиць стало платним. Їх віднесли до 3 зони, і таким чином залишити там автомобіль стало коштувати 5 грн/год. Такі дані з'явилися на карті паркувань Києва від КМДА.

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На Позняках платним стало паркування на таких вулицях:

вул. Урлівська — уся вулиця;

вул. Анни Ахматової — уся вулиця;

вул. Олени Пчілки — уся вулиця;

пр. Григоренка: 24 — 28;

вул. Срібнокільська: від ТРЦ Аркадія до вул. Княжий Затон;

вул. Драгоманова: від вул. Анни Ахматової до вул. Здолбунівської.

Ці ділянки віднесені до 3 паркувальної зони, вартість паркування там — 5 грн/год. Паркування вважається платним з 8:00 до 22:00. Таким чином, у день доведеться віддати 70 грн.

Таке нововведення обурило користувачів соцмереж. "Тепер, виходить, немає сенсу залишати автомобіль вдома (економити гроші, не забруднювати повітря) і їхати на роботу громадським транспортом. Простіше заплатити ті ж гроші за паркування біля офісу, але зате їхати в комфорті, ніж штовхатися в громадському транспорті і все одно платити за паркування автомобіля, але вже біля свого будинку", — зазначає киянин Сергій Анатолійович.

Тих, хто не буде оплачувати паркування, у разі виявлення порушення інспектором, чекатиме штраф у розмірі 20-кратної вартості 1 години стоянки. При цьому повторне порушення може обійтися в 680 грн.

Зростання кількості платних паркомісць у КМДА анонсували ще влітку. Тоді начальник Інспекції з паркування Київської міської державної адміністрації Дмитро Рахматуллін заявляв, що має намір боротися зі "звичкою безкоштовно паркуватися у дворах".