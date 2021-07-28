"Обгрунтовані заходи": у КМДА заговорили про скасування безкоштовного паркування у дворах Києва

У робочі дні паркування в середньому буде коштувати 35-35 гривень за годину. У центрі воно буде дорожче, у спальних районах — дешевше.

У Києві можуть скасувати безкоштовне паркування у дворах і почати стягувати за це плату. Як повідомляє PavlovskiyNews, про це заявив начальник Інспекції з паркування Київської міської державної адміністрації Дмитро Рахматуллін.

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За його словами, такі заходи абсолютно обгрунтовані і ніде немає розрахунків, що паркування під своїм житлом повинне бути безкоштовним. Як він сказав, земля дворів є у власності міста, а самі кияни платять за обслуговування прибудинкової території.

"Звичка всюди паркуватися безкоштовно залишилася, хоча всі ми знаємо, що нічого безкоштовного не існує і кожен квадратний метр столичної землі коштує шалених грошей. Тим більше що сьогодні в більшості таких дворів, особливо в центральній частині міста, паркуються не тільки жителі, а й працівники сусідніх офісів", — говорить Дмитро Рахматуллін.

Керівництво столиці має намір зробити паркування платним у тих районах, де місто є власником прибудинкових територій. Заздалегідь про це попередять жителів найближчих будинків, щоб за певний період вирішити питання з оформленням землі або дати згоду на появу паркувальних місць.

Чим ближче паркування буде до центру, тим дорожче воно буде, і навпаки. Уночі та у вихідні ставити автомобілі можна буде безкоштовно, у звичайні дні за паркування у дворах Києва доведеться викласти 25-35 грн за годину.

Як стало відомо раніше, у Києві зросли тарифи на паркування автомобілів. Йдеться про муніципальні паркування уздовж доріг і вулиць у центрі і навколо центральних районах. За несплату за новими тарифами водіїв у столиці не будуть штрафувати перші два тижні.