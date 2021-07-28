"Обоснованные меры": в КГГА заговорили об отмене бесплатной парковки во дворах Киева

В рабочие дни парковка в среднем будет стоить 35-35 гривен за час. В центре она будет дороже, в спальных районах — дешевле.

В Киеве могут отменить бесплатную парковку во дворах и начать взимать за это плату. Как сообщает PavlovskiyNews, об этом заявил начальник Инспекции по парковке Киевской городской государственной администрации Дмитрий Рахматуллин.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

​​​​По его словам, такие меры абсолютно обоснованы и нигде нет расчетов, что парковка под своим жильем должна быть бесплатной. Как он сказал, земля дворов является в собственности города, а сами киевляне платят за обслуживание придомовой территории.

"Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более что сегодня в большинстве таких дворов особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов", — говорит Дмитрий Рахматуллин.

Руководство столицы намерено сделать парковку платной в тех районах, где город является собственником придомовых территорий. Заранее об этом предупредят жителей стоящих рядом домов, чтобы за определенный период решить вопрос с оформлением земли или дать согласие на появление парковочных мест.

Чем ближе парковка будет к центру, тем дороже она будет, и наоборот. Ночью и в выходные ставить автомобили можно будет бесплатно, в обычные дни за парковку во дворах Киева придется выложить 25-35 грн за час.

Как стало известно до этого, в Киеве выросли тарифы на парковку автомобилей. Речь идет о муниципальных парковках вдоль дорог и улиц в центре и околоцентральных районах. За неуплату по новым тарифам водителей в столице не будут штрафовать первые две недели.